Как поэты и писатели ответили на Некрасовскую анкету 100 лет назад

Корней Чуковский посвятил Некрасову восемь десятков публикаций. В поисках ответов на вопрос - в чем значение великого поэта для русской поэзии? - сто с лишним лет назад будущий автор "Мойдодыра" и "Тараканища" составил свою Некрасовскую анкету и обратился с ней к поэтам и художникам самых разных мировоззрений и "лагерей". Ответы их составили чуть не всю палитру состояния умов начала ХХ столетия. Обращаясь к Некрасову, говорили о своем времени и о себе.
Как ответили Ахматова и Маяковский на анкету Чуковского о Некрасове
В чем его значение? Почему русская поэзия разделилась на донекрасовскую и посленекрасовскую? В поисках ответов Корней Чуковский составил и свою Некрасовскую анкету - обратившись с ней к видным поэтам и художникам начала нового, двадцатого века.
Как отвечали на Анкету Чуковского 100 лет назад?
Вот некоторые из заполненных Некрасовских анкет - от поэтов, писателей самых разных мировоззрений и художнических "лагерей". Они, конечно, о Некрасове. И в то же время неожиданно открывают чуть не всю палитру состояния умов начала ХХ столетия.
Читая эти анкеты еще через 100 лет, стоит задуматься, пошевелить мозгами и прислушаться к себе (если получится и если не лень): а не подмигивает Некрасов, классик позапрошлого века, - еще и нам теперешним?
Вдруг приоткроет что-нибудь еще и в нас? Мали ли, а вдруг.
Во второй части публикуем ответы Анны Ахматовой, Владимира Маяковского и Сергея Городецкого. В первой части Чуковскому уже ответили Александр Блок, Максим Горький и Николай Гумилев.
Анна Ахматова (март 1920):
1. Любите ли Вы стихи Некрасова?
Люблю.
2. Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?
Влас, Внимая ужасам войны и Арина, мать солдатская.
3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?
Некрасов, несомненно, обладал искусством писать стихи, что доказывают особенно ярко его слабые вещи, которые все же никогда не бывают ни вялыми, ни бесцветными.
4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?
Нет.
5. Как относились Вы к Некрасову в детстве?
Некрасов был первый поэт, которого я прочла и полюбила.
6. Как относились Вы к Некрасову в юности?
Скорее отрицательно.
7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?
В некоторых стихотворениях.
8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?
Мне кажется, что Тургенев говорил это о тех стихах Некрасова, где действительно нет поэзии.
9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?
Я думаю, что любовь к народу была единственным источником его творчества.
10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?
Это "распространенное" мнение решительно никаким образом не меняет моего представления о Некрасове.
Владимир Маяковский:
1. Любите ли Вы стихи Некрасова?
Не знаю. Подумаю по окончании гражданской войны.
2. Какие считаете лучшими?
В детстве очень нравились (лет 9) строки "безмятежней аркадской идиллии". Нравились по непонятности.
3. Как Вы относились к стихотворной технике Некрасова?
Сейчас нравится, что мог писать все, а главным образом водевили. Хорош бы был в "Роста".
4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?
Не сравнивал по полному неинтересу к двум упомянутым.
5. Как Вы относились к Некрасову в детстве?
Пробовал читать во 2-м классе на вечере "Размышления". Классный наставник Филатов не позволил.
6. В юности?
Эстеты меня запугали строчкой: "На диво сложений возок".
7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?
Неизвестно.
8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?
Утверждения не знаю. Не отношусь никак.
9. О народолюбии Некрасова?
Дело темное.
10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто он был человек безнравственный?
Очень интересовался одно время вопросом: не был ли он шулером. По недостатку материалов дело прекратил.
Сергей Городецкий (13. VIII. 1920):
1. Любите ли Вы стихотворения Некрасова?
В гимназии я был первым учеником, в литературе первое время - под властью салонных теорий, потому я Некрасова еще не читал как следует. Но по немногому, что я из него знаю, я его, любил и люблю.
2. Какие стихотворения Некрасова Вы считаете лучшими?
Про деревню.
3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?
Некрасов поэт гениальный, и техникой он владеет великолепно, но с точки зрения еще переживаемых нами узких эстетских теорий его техника не понята и не может быть понята, как не может быть понята техника былины и песни. Особенно ярко видится его техническое совершенство, если принять во внимание упадочное состояние поэзии в его время.
4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?
Теперь.
5. Как Вы относились к Некрасову в детстве?
То, что знал из хрестоматий, очень любил.
6. Как Вы относились к Некрасову в юности?
В юности не читал.
7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?
Некрасов влиял на меня в констелляции с Бодлером (Стихи: "Городские дети", "Лица", "Лестница" в книге "Перун"). Полное влияние еще впереди.
8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала?"
Гримаса барчука-помещика, который дорого бы дал, чтоб поэзия так с ним поночевала, как ночевала с Некрасовым.
9. Как Вы относитесь к народолюбию Некрасова?
"Народолюбие" - глупое слово. Некрасов знал народ во многом, и в изображении его жизни видел цель своей поэзии.
10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?
Это оценка мещанского общества, которое органически не выносит гениальности в своей среде.
Как ответили на анкету Чуковского о Некрасове Волошин, Репин и Гиппиус
Корней Чуковский, автор "Мойдодыра" и "Тараканища", был прежде всего крупным исследователем литературы. Поэту Николаю Некрасову он уделил особое внимание аж с 1912 года: посвятил ему восемь десятков публикаций. Занимался его биографией, находил его рукописи, впервые опубликовал больше семи десятков неизвестных стихотворений поэта, совершившего переворот в русской поэзии.
В чем его значение? Почему русская поэзия разделилась на донекрасовскую и посленекрасовскую? В поисках ответов Корней Чуковский составил и свою некрасовскую "Анкету" - обратившись с ней к видным поэтам и художникам начала нового, XX века. Как ответили на анкету Ахматова, Маяковский, Блок, мы уже писали. В третьем выпуске - Максимилиан Волошин, Зинаида Гиппиус, Илья Репин.
В "Некрасовской анкете" Чуковского 10 вопросов. Вот они.
1. Любите ли Вы стихи Некрасова?
2. Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?
3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?
4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?
5. Как относились Вы к Некрасову в детстве?
6. Как относились Вы к Некрасову в юности?
7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?
8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?
9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?
10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?
Максимилиан Волошин (1924, Царское Село - ответил не по пунктам):
Некрасова ценю и люблю глубоко. Любимые стихи: "Вчерашний день в часу шестом...", "Песня про Якова Верного...", "Адмирал-Вдовец...", "Я покинул кладбище унылое...", "Влас".
Вместе с "Полтавой" и "Веткой Палестины" - некрасовские "Коробейники" были первыми стихами, которые я знал наизусть прежде, нежели научился читать, т.е. до 5 лет. Некрасовские же стихи "...Чтобы словам было тесно, мыслям - просторно..." были указаньем в личном творчестве. Они же и остались таковыми и до текущего момента, потому что все остальное вытекло из них. Как это ни странно, Некрасов был для меня не столько гражданским поэтом, сколько учителем формы. Вероятно, потому, что его технические приемы проще и выявленнее, чем у Пушкина и Лермонтова. Мне нравилась сжатая простота Некрасова и его способность говорить о текущем.
Это вызвало в самом начале моей литературной деятельности лекцию об А.К. Толстом и о Некрасове, прочитанную в 1901 году в Высшей Русской Школе в Париже. В ней я доказывал эстетическую бедность А. Толстого и богатство чисто эстетических достижений и приемов у Некрасова. Лекция была встречена крайне несочувственно тогдашней эмигрантской публикой, вызвала прения, тянувшиеся несколько дней, и большинство моих оппонентов всеми силами старалось снять с Некрасова обвинение в новизне и совершенстве художественных приемов. Мне кажется, что со стороны поэтов моего поколения (т. е. символистов) моя манифестация в честь Некрасова была хронологически первой. Эта лекция не была напечатана, и рукопись ее утрачена. Статье Бальмонта о Некрасове, написанной им года два спустя, предшествовали несколько наших бесед о Некрасове, во время которых мы с восторгом цитировали друг другу любимые стихи Некрасова, и помнится, что он впервые от меня узнал стихотворение "Вчерашний день часу в шестом", в те годы еще не входившее в собрание стихотворений.
Из всего сказанного ясно, какое влияние имел Некрасов на мое собственное творчество.
Тургеневская фраза о том, что "поэзия и не ночевала в стихах Некрасова", меня всегда глубоко возмущала, а после современных разоблачений о порче Тургеневым текста тютчевских и фетовских стихов убедила меня вполне в тайном художественном безвкусии Тургенева, которое я давно предугадывал.
Личность Некрасова вызывала мои симпатии издавна своими противоречиями, ибо я ценю людей не за их цельность, а за размах совмещающихся в них антиномий.
Но материалы для этого суждения я получил только теперь из статей и исследований К.И. Чуковского о Некрасове.
Илья Репин (в письме Чуковскому 24 марта 1925 года):
"1. Некрасова читать вслух народу - большое удовольствие. Народ (помещики тоже народ) знает русский язык и смакует его, и понимает все остроты, юмор и тонкие намеки. Например "Кому живется на Руси..." Какая певучесть! Какой стиль - некрасовский русский язык. Интеллигенты, а особенно нигилисты, совсем не понимали и не ценили русского языка. - Помещики знали и умели говорить на нем. Но, конечно надо же уметь хорошо читать - тоже - обязательно знание языка. А ведь те, даже попы-семинаристы, так невежественно переиначивают всегда ударения на словах, что народ даже не понимает их чтения. Народ - язык блюдет органически: засмеет и презирает невежд языка.
- Вы знаете, я часто читал и здесь, и люблю - это пение: язык кованый, стильный, широкий - требует широких легких.
2. В детстве я Некрасова не знал, тогда он еще в Украину не доходил. По крайней мере поселянам...
3. В юности, только в Петербурге, я знакомился с его стихами; но сатир я не любил; и лучшими стихами Некрасова считал всегда "Рыцарь на час". Брат мой всю эту превосходную поэму знал наизусть и часто читал мне, даже на прогулках, бывало, ("по той дорожке в Козьи рожки") на Самарской Луке.
Странно, никто не поверит, но "Парадный подъезд" - где "Бурлаки", я узнал уже написавши "Бурлаков". Уже товарищи стыдили, как это я не читал Бурлаков Некрасова. Бывает?
И я тогда уже критиковал Некрасова: разве может бурлак петь на ходу, под лямкой?! Ведь лямка тянет назад, - того и гляди - оступишься или на корни споткнешься. А главное: у них всегда лица злые, бледные: его глаз не выдержишь, отвернешься, - никакого расположения петь у них я не встречал; даже в праздники, даже вечером перед кострами с котелком угрюмость и злоба заедали их.
"Как за хлеб, так за брань", помните? И Богу помолятся, и шапки скинут; а бес тут как тут..."
3инаида Гиппиус:
1. Любите ли Вы стихи Некрасова?
Те, которые люблю.
2. Какие стихотворения Некрасова считаете Вы лучшими?
Я люблю не лучшие. И затрудняюсь назвать "лучшие". С какой точки зрения? С эстетической? Или с какой-нибудь иной?
3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?
Его техника в целом гармонирует с духом его произведений, и они были бы хуже, если бы она была совершеннее.
4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?
В юности мне казался Некрасов значительнее и нужнее Пушкина и Лермонтова, потому что его поэзия действовала на волю, входила в жизнь, не переставая быть поэзией. Пушкин и Лермонтов нравились, но бесцельно баюкали волю.
5. Как Вы относились к поэзии Некрасова в детстве?
Почти так же, как в юности.
6. Как относились Вы к Некрасову в юности?
См. 4.
7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?
Нет, ибо мой путь был иным.
8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?
Сожалею, что Тургенев это сказал.
9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?
Любовь не судят, перед нею преклоняются.
10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?
Тем менее судят человека, который любил и страдал.
Как поэты и писатели ответили на Некрасовскую анкету Корнея Чуковского
Занимался его биографией, находил его рукописи, впервые опубликовал больше семи десятков неизвестных стихотворений поэта, совершившего переворот в русской поэзии.
В чем его значение? Почему русская поэзия разделилась на донекрасовскую и посленекрасовскую? В поисках ответов Корней Чуковский составил и свою некрасовскую "Анкету" - обратившись с ней к видным поэтам и художникам начала нового, двадцатого века.
В "Некрасовской анкете" Чуковского 10 вопросов. Вот они.
Как отвечали на Анкету Чуковского 100 лет назад
Вот некоторые из заполненных Некрасовских анкет - от поэтов, писателей самых разных мировоззрений и художнических "лагерей". Они, конечно, о Некрасове. И в то же время неожиданно открывают чуть не всю палитру состояния умов начала ХХ столетия.
Читая эти анкеты еще через сто лет, стоит задуматься, пошевелить мозгами и прислушаться к себе (если получится и если не лень): а не подмигивает Некрасов, классик позапрошлого века, - еще и нам теперешним?
Вдруг приоткроет что-нибудь еще и в нас? Мало ли, а вдруг.
Александр Блок (отвечал 27 июня 1919 г.)
1. Любите ли Вы стихотворения Некрасова?
Да.
2. Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?
"Еду ли ночью по улице темной...", "Умолкни Муза" "Рыцарь на час". И многие другие. "Внимая ужасам...".
3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?
Не занимался ею. Люблю.
4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?
Нет.
5. Как относились Вы к Некрасову в детстве?
Очень большую роль он играл.
6. Как относились Вы к Некрасову в юности?
Безразличнее, чем в детстве, и "старости".
7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?
Кажется, да.
8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?
Тургенев относился к стихам, как иногда относились старые тетушки. А сам, однако, сочинил "Утро туманное".
9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?
Оно было неподдельное и настоящее, т. е. двойственное (любовь-вражда). Эпоха заставляла иногда быть сентиментальнее, чем был Некрасов на самом деле.
10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?
Он был страстный человек и "барин", этим все и сказано.
Максим Горький (8 июля 1919 г.):
1. Любите ли Вы стихотворения Некрасова?
Не думаю, чтобы любил.
2. Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?
"На Волге", "Рыцарь на час", "Ликует враг", "Русским детям", "Уныние". - Остальное забыл.
3. Как относитесь Вы к стихотворной технике Некрасова?
Он рифмовал: "лесок - легок", "Петрополь - соболь" и т. д.
4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина?
Нет. Не было. Пользовался им для агитации, но редко читал.
5. Как относились Вы к Некрасову в детстве?
-
6. Как относились Вы к Некрасову в юности?
-
7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?
Не думаю.
8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?
Это не вполне правда, но близко к ней.
9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?
Вероятно - оно искренно как необходимость, но столь же вероятно, что и для него, как для многих людей той поры - было тяжелым крестом.
10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был человек порочный и безнравственный?
Это меня никогда не интересовало.
Николай Гумилев (27 июня 1919 г.):
1. Любите ли Вы стихотворения Некрасова?
Да. Очень!
2. Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?
Эпически-монументального типа: Дядя Влас, Адмирал вдовец, Генерал Федор Карлыч фон Штубе, описанье Тарга-батая в "Саше", Княгиня Трубецкая и др.
3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?
Замечательно глубокое дыханье, власть над выбранным образом, замечательная фонетика, продолжающая Державина через голову Пушкина.
4. Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для Вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?
Юность: от 14 - 16 лет.
5. Как относились Вы к Некрасову в детстве?
Не знал почти, а что знал, то презирал из-за эстетизма.
6. Как относились Вы к Некрасову в юности?
Некрасов пробудил во мне мысль о возможности активного отношения личности к обществу. Пробудил интерес к революции.
7. Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?
К несчастью, нет.
8. Как Вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова "поэзия и не ночевала"?
Прозаик не судья поэту.
9. Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?
У Некрасова к народу отношения иностранца. Не виновата ли в этом его польская кровь?
10. Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?
Ценю в его безнравственности лишнее доказательство его сильного темперамента.
Как ответили на вопросы анкеты Ахматова и Маяковский, читайте в следующем выпуске.