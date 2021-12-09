Как поэты и писатели ответили на Некрасовскую анкету 100 лет назад

Фото: РИА Новости

Корней Чуковский посвятил Некрасову восемь десятков публикаций. В поисках ответов на вопрос - в чем значение великого поэта для русской поэзии? - сто с лишним лет назад будущий автор "Мойдодыра" и "Тараканища" составил свою Некрасовскую анкету и обратился с ней к поэтам и художникам самых разных мировоззрений и "лагерей". Ответы их составили чуть не всю палитру состояния умов начала ХХ столетия. Обращаясь к Некрасову, говорили о своем времени и о себе.