В рамках деловой программы ЭКСПО-2020 в Дубае страховая компания КАПИТАЛ LIFE и компания SAS объявили о стратегическом сотрудничестве в области развития инноваций и внедрения ESG-практик.

Основными темами самой известной мировой выставки ЭКСПО-2020, проходящей в этом году в Дубае, стали возможности, мобильность и устойчивость развития. Эти и другие важные направления современного, инновационного и ответственного бизнеса легли в основу стратегического сотрудничества страховой компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" (КАПИТАЛ LIFE ) и компании SAS, о котором было объявлено 7 декабря в ходе форума "Время инноваций", который проходил в рамках деловой программы российского павильона на выставке ЭКСПО-2020.

О достигнутых договоренностях крупнейшей агентской компании по страхованию жизни в России и международного лидера в сфере решений по анализу данных сообщили генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич и вице-президент SAS по региону CEMEA Шукри Дабаги, которые в своих выступлениях рассказали об основном направлении партнерства - инновационном развитии отрасли страхования жизни в России на основе принципов ESG.

Руководители компаний сообщили, что сотрудничество двух компаний не только коснется развития технологических проектов в сфере страхования и цифровой трансформации клиентского сервиса, но и предполагает масштабную работу по поиску и реализации на российском страховом рынке лучших мировых ESG-практик финансовых и технологических компаний.

Помимо этого, стороны договорились проводить совместную работу по проектированию и интеграции прикладных решений на основе продвинутой аналитики и интернета вещей - лучшие из них будут применяться в работе страховщика с клиентами.

Сотрудничество направлено на повышение финансовой грамотности россиян и усиление клиентской ценности программ страхования жизни

В ходе оглашения договоренностей Евгений Гуревич и Шукри Дабаги объявили о скором запуске уникального для российского рынка страхования жизни проекта по созданию автоматизированной системы коммуникаций, информирующей клиентов о преимуществах программ накопительного страхования жизни в соответствии с персональными интересами и контекстом жизни человека. Пилотный проект в ближайшее время будет реализован в Москве, а после будет запущен во всех региональных представительствах компании. Евгений Гуревич подчеркнул важность нового сотрудничества и поблагодарил партнеров за готовность вместе реализовывать проекты мирового уровня на российском рынке страхования жизни: "Технологическая и инновационная трансформация в соответствии с принципами устойчивого развития является стратегическим направлением нашей компании, и мы очень рады, что одним из ключевых партнеров КАПИТАЛ LIFE в этой области стала компания SAS - признанный мировой лидер в сфере решений для анализа данных, обладающая широкой бизнес-экспертизой в страховании и большим опытом в реализации проектов любой сложности и масштаба. По роду деятельности мы работаем с самым важным и дорогим, что есть у человека, - с его жизнью и здоровьем, сопровождая клиента на протяжении всего срока действия страхового полиса. Уверен, что пилотный проект с компанией SAS станет одним из важнейших элементов эффективной системы продаж, а также сервисной поддержки наших клиентов по всей стране, что благотворно скажется на уровне финансовой грамотности граждан и повышении клиентской ценности программ страхования жизни".

"Применение инноваций на практике дает превосходные результаты. С помощью аналитических технологий и сервисов мы помогаем тысячам компаний по всему миру выстраивать прочные отношения с их клиентами, - говорит Шукри Дабаги. - Для нас очень ценно, что компания КАПИТАЛ LIFE , один из лидеров страхования жизни в России, выразила готовность взять лучшее из накопленного нами опыта. Это поможет страховой компании не только выстроить новый клиентский опыт, но и улучшить показатели лояльности и бизнес-результаты. Я с нетерпением жду старта проекта и начала этой первой главы в истории нашего сотрудничества".