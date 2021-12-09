Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.12.2021,  
10:01
Текст:  Майя Бирюкова

Подводные беспилотники с дальностью до 1000 км создадут в России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские инженеры ведут разработку целой линейки беспилотных подводных аппаратов. В ближайшее время должны появиться образцы, которые смогут перемещаться в Мировом океане на расстояние до 1000 километров от места погружения.

Фото: Объединенная судостроительная корпорация
Экипаж заселился на корвет "Резкий"

Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов.

Он уточнил, что у России сейчас имеются целые спасательные системы, предназначенные для работы во время ЧП с подводными лодками. Для флота аппараты с функциями спасения экипажа уже закуплены. В целом работа над модернизацией этого типа техники продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца этого года российские военные получат три атомохода, в том числе - подводную лодку спецназначения "Белгород". Она должна стать первым носителем подводных беспилотников "Посейдон", которые могут оснащаться ядерными боеголовками.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Истребитель F-35 упал с британского авианосца из-за дождевика 08:46
Уникальные вертолеты-мишени поступят в войска в 2022 году 02.12.2021
В России спроектировали стратолет 26.11.2021
беспилотники
Фото: Ян Горбанюк/Минобороны РБ
В Беларуси систему залпового огня "Ураган" пересадили на МАЗ-6317 08:15
Эвакуацию аварийного стелс-беспилотника вертолетом Ми-17 сняли на видео 06.12.2021
Модернизированный ЗРПК "Панцирь" стал охотником на дронов 30.11.2021