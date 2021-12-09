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09.12.2021,  
09:27
Текст:  Олег Галицких

Повелители огня: как применяли огнеметы в годы войны

9 декабря 1941 года председатель государственного комитета обороны Иосиф Сталин подписал постановление №1005 о формировании огнеметных рот. В срок до 25 декабря требовалось сформировать 15 отдельных огнеметных рот в Московском военном округе и 15 в Приволжском округе, каждая численностью в 127 человек. Одновременно в Приволжском округе создавался запасный огнеметный батальон численностью до 1500 человек, а также набирался штат из 150 инструкторов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Предтечами огнеметных рот были огнеметные команды, которые еще до войны формировались во взводах химзащиты стрелковых полков. В августе 1941 года появилась и первая огнеметная рота - на Северном фронте. Однако она существовала всего 2 месяца и была расформирована. Дело в том, что первые опыты применения огнеметов на фронте не дали ожидаемых результатов. Дальность действия ранцевого огнемета РОКС-2 составляла всего 20-30 метров. Огнеметчик не мог действовать эффективно, поскольку на таком малом расстоянии от противника его могли убить еще до того, как он попытался бы применить огнеметное устройство. К тому же РОКС-2 (ранцевый огнемет Клюева и Сергеева) не отличался надежностью.

Поэтому огнеметные роты, сформированные в декабре 1941 года, вооружали по-иному. В их арсенале были ампулометы и ружейные мортирки. Оба устройства должны были метать ампулы с горючим веществом КС, а также бутылки с самовозгорающейся смесью.

В 1942 году стали формировать штурмовые группы, и огнеметчиков прикрепили к ним. Сами же огнеметные роты были перевооружены: снова вернули ранцевые огнеметы, на сей раз - более надежные РОКС-3. Кроме того, поступили и огнеметные системы, которые поставлялись по ленд-лизу, а также фугасные огнеметы ФОГ. Летом 1942 года вернулись к практике формирования отдельных огнеметных рот. В ходе оборонительных боев, когда стрелковые подразделения находились в траншеях, огнеметчики должны были защищать оба фланга, поэтому они располагались на правом и левом краях обороны. В ходе наступления обязанностью огнеметчиков было подавление огневых точек врага. Например, впервые огнеметчики заметно проявили себя на Сталинградском фронте, где действовали 171-я и 172-я роты ранцевых огнеметов. Командование 62-й армии отметило их роль в ликвидации немецких ДЗОТов специальным приказом.

В июне 1943 года началось также формирование Отдельных батальонов ранцевых огнеметов, при этом часть ранее сформированных рот осталась в строю.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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При вхождении Красной армии в Германию и Венгрию роль огнеметчиков возросла. Особенно при штурме городов и укрепрайонов. Они хорошо проявили себя в Будапештской и Кенингсберской операциях, "выкуривая" противника из укрытий. В ходе боев 13 рот огнеметчиков получили на свои знамена заслуженные ордена.

Война для огнеметных рот и батальонов закончилась в августе 1945 года на Дальнем Востоке, где им пришлось штурмовать укрепрайоны японской императорской армии.

Фото: Александр Капустянский \ РИА Новости

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