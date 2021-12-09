Барабанщика "Чиж & Co" Василевского обокрали после концерта в Москве

41-летний Денис Василевский, ударник проекта "Чиж & Co", по неосторожности лишился дорогого смартфона, примерно 1000 долларов наличными и барабанных палочек - вместе кофром для оборудования, педалями и наушниками.

Общая сумма ущерба оценена в 345 000 рублей. Про инцидент сообщает KP.RU. Известно о неудаче музыканта стало после того, как он обратился в полицию.

Василевский с товарищем после концерта Найка Борзова в одном из московских клубов решил продолжить культурную программу и засиделся за спиртным примерно до 4:30 утра. А когда друзья покинули помещение, к ним подъехал автомобиль, водитель которого предложил отвезти мужчин по домам. При этом спутник Дениса ехать отказался, усадив Василевского на переднее сидение машины, а его вещи сложив в багажник автомобиля.

По имеющимся сведениям, в поездке барабанщику из-за выпитого стало плохо, и то, как добрался до квартиры, Денис "помнит с трудом". Соответственно, пропажи обнаружились лишь утром.

К счастью, Василевский и его друг смогли вспомнить и модель автомобиля, и даже часть его госномера, и в настоящий момент полиция ищет нечистоплотного водителя-вора.

Денис Василевский родился в Свирске. После школы поступил в Иркутское музыкальное училище. Играл в проектах "Горнъ", Sporno, Forest Jungle Jazz, "Башаков Бенд", Mlad i Star, "Кроме", Che, "Встречный Бой", "Пакава Ить Гоша Куценко", "ГК", BF-12, Strong way, Mets, группе Кристины Орбакайте. К Чижу присоединился в 2018-м.