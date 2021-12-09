Ярославец получил 23 года за убийство охранника букмекерской конторы

Ярославский областной суд вынес приговор 33-летнему мужчине, обвиненному в убийстве охранника букмекерской конторы и нескольких разбойных нападениях.

В суде пояснили, что дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

- Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения по всем статьям предъявленного обвинения, - рассказала официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

В частности, было установлено, что ночью 8 декабря 2019 года мужчина совершил разбойное нападение на букмекерскую контору, расположенную в Дзержинском районе Ярославля: нанеся охраннику не меньше 27 ножевых ударов, он похитил из кассы около 90 тысяч рублей.

Вечером следующего дня подсудимый напал на сотрудницу почты того же района города и под угрозой ножа забрал из кассы 17,4 тысячи рублей, а через несколько часов совершил разбойное нападение на алкомаркет, где ножом ранил продавца, завладел его мобильным телефоном и кассовым ящиком и сбежал с места преступления. Правда, в этом случае денег в кассе не оказалось.

Кроме того, 12 декабря того же года мужчина сдал в ломбард ноутбук матери, причинив ей материальный ущерб на 46 с лишним тысяч рублей.

- На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд по совокупности преступлений назначил мужчине окончательное наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев, - сообщила Ольга Козлова.

В пользу пострадавшего продавца с осужденного взыскана компенсация морального вреда в сумме 100 тысяч рублей, а в пользу родственника погибшего охранника - один миллион рублей.

Приговор в законную силу не вступил.