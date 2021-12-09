Под Тверью двое мужчин сгорели в бане

В Тверской области организована доследственная проверка после обнаружения в сгоревшей бане тел двух мужчин.

По информации регионального следственного управления СК РФ, погибших нашли при тушении пожара в бане в деревне Полубратово Калининского района.

- Следователь и криминалист следственного управления СК выехали в населенный пункт, провели детальный осмотр места происшествия, опросили очевидцев случившегося, - рассказали в ведомстве.

Личности погибших установлены. Для выяснения причины их смерти, а также обстоятельств возникновения пожара будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.