Под Воронежем два человека погибли при пожаре

В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в селе Александровка под Воронежем, погибли два человека.

Сообщение о возгорании двухквартирного дома поступило в МЧС в 15:27 среды. На место выехали два расчета, пожар потушили, но квартира № 1 полностью выгорела изнутри, обрушилась кровля, сообщили в ГУ МЧС по региону. Под обломками спасатели нашли тела двух мужчин 1958 и 1962 годов рождения.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Следователи начала проверку по факту гибели людей.