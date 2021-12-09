Роспотребназдор в Туле предупредил о мошенничестве от его имени

Тульское управление службы по защите прав потребителей предупредило о мошенниках, действующих от его имени. Аферисты обзванивают городских коммерсантов и предлагают оказать посильную материальную помощь областной больнице или профинансировать закупку лекарств для онкобольных.

- Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает о своей непричастности к данным фактам и призывает не идти на поводу у мошенников! - говорится в сообщении.

Известная ведомству информация о мошенничествах направлена в правоохранительные органы. О звонках якобы представителей Роспотребнадзоре в самом ведомстве предложили сообщать по телефону 37-70-03 и в полицию.