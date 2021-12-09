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9 декабря 2021 г. 15:45
Общество
Текст: Артем Локалов (Московская область)

В День Героев Отечества в Подмосковье простились с воинами Красной армии

Их останки были найдены поисковиками в этом году в России и Украине
В октябре российские и украинские поисковики обменялись останками бойцов, обнаруженных во время поисковых работ. Теперь они будут захоронены на своей малой родине.
Дорога домой. Фото: Артем Локалов
Дорога домой. Фото: Артем Локалов

Поисковики не впервые встречаются возле мемориала "Три сестры", где сходятся границы России, Украины и Белоруссии, чтобы обменятся останками бойцов. Отсюда воины отправляются домой.

Так Алексей Драмарецкий (в некоторых документах - Драмарецкий), убитый в 1943-м в Харьковской области, в начале следующего года будет захоронен в Усть-Катаве Челябинской обласи. Его останки доставит туда Антон Торгашев из Поискового движения России. Именно в Усть-Катаве сейчас живут родственники бойца.

Фото: Артем Локалов
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А вообще Алексей Андреевич Драмарецкий, награжденный медалью "За боевые заслуги", родился в 1909-м году в Башкирии. Руководитель Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин писал на своей странице в соцсети, что боец был шофером 216-й танковой бригады 26-го танкового корпуса 5-й танковой армии Юго-Западного фронта. Затем бригада прекратила боевые действия и рядовой Драмарецкий прибыл в 995-й стрелковый полк 263-й стрелковой дивизии 24 марта 1943-го. А уже 7 апреля пропал без вести в Балаклейском районе Харьковской обл.

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А за останками Дмитрия Статинова из Белгородской области приехал его внучатый племянник Александр.
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- Дмитрий Ильич - родной брат моего деда, - рассказывает Александр. - Ближе родственников, чем я, у него не осталось. О том, что обнаружены останки, узнал летом 2021-го. Информация, что разыскиваются родственники бойца из села Ржавец, что рядом с Масловой Пристанью, появилась в соцсетях.

Как пояснил редактор журнала "Военная археология" Сергей Садовников, останки красноармейца Статинова, погибшего в третий день войны под Белостоком (в 1941-м город находился на территории СССР, а после войны возвращен Польше), найдены еще в 2014-м. Но прочитать медальон удалось только в 2021-м. Все благодаря новым технологиям, которые применяются теперь в лаборатории "Солдатский медальон".

- С Украины в этом году мы привезли останки 17-ти бойцов, - говорит Антон Торгашев. - Всех передать на малую родину одновременно практически невозможно, поэтому мы договариваемся с поисковиками и администрацией на местах, с родственниками, подстраиваемся под них. И часто прощаемся с бойцами в важные для нашей страны даты. Например, в День Героев Отечества.

Фото: ЦГАМ
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Также на малую родину переданы останки еще пятерых красноармейцев. Вот их имена:

Георгий (Егор) Смирнов, 1920 года рождения, уроженец Томской области, Шегарского района, поселка Старково. Погиб в 1941 году. Обнаружен ИПО "Пошук" близ села Пески Житомирской области в мае 2021 года.

Иван Юрин, 1906 года рождения, уроженец Горьковской (Нижегородской) области, Дальнеконстантиновского района, села Маймары. Пропал без вести в мае 1942 года. Обнаружен ВОО "Союз поисковых отрядов Украины" в Александровском районе Донецкой области Украины в августе 2019 года.

Израиль Топольян, 1912 года рождения, уроженец Ростовской области, города Новочеркасск. Убит 4 марта 1942 года. Обнаружен ВОО "Союз поисковых отрядов Украины" в Александровском районе Донецкой области Украины летом 2020 года.

Дмитрий Зуев, 1909 года рождения, уроженец Ростовской области. Пропал без вести в октябре 1942 года. Обнаружен ПГ "Азимут-58" в Новгородской области, в Демянском районе в августе 2021 года.

Павел Снопков, 1923 года рождения, уроженец Кемеровской области, города Анжеро-Судженска. Пропал без вести в сентябре 1942 года. Обнаружен ПО "Стерх", г. Санкт-Петербург, в Кировском районе Ленинградской области.

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