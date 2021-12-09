В День Героев Отечества в Подмосковье простились с воинами Красной армии

В октябре российские и украинские поисковики обменялись останками бойцов, обнаруженных во время поисковых работ. Теперь они будут захоронены на своей малой родине.

Поисковики не впервые встречаются возле мемориала "Три сестры", где сходятся границы России, Украины и Белоруссии, чтобы обменятся останками бойцов. Отсюда воины отправляются домой.

Так Алексей Драмарецкий (в некоторых документах - Драмарецкий), убитый в 1943-м в Харьковской области, в начале следующего года будет захоронен в Усть-Катаве Челябинской обласи. Его останки доставит туда Антон Торгашев из Поискового движения России. Именно в Усть-Катаве сейчас живут родственники бойца.

А вообще Алексей Андреевич Драмарецкий, награжденный медалью "За боевые заслуги", родился в 1909-м году в Башкирии. Руководитель Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин писал на своей странице в соцсети, что боец был шофером 216-й танковой бригады 26-го танкового корпуса 5-й танковой армии Юго-Западного фронта. Затем бригада прекратила боевые действия и рядовой Драмарецкий прибыл в 995-й стрелковый полк 263-й стрелковой дивизии 24 марта 1943-го. А уже 7 апреля пропал без вести в Балаклейском районе Харьковской обл.

Дома его ждала жена Ульяна Яковлевна и дочь Людмила...

Жена не дожила до возвращения мужа, но до сих пор ждет дочь.

А за останками Дмитрия Статинова из Белгородской области приехал его внучатый племянник Александр.

- Дмитрий Ильич - родной брат моего деда, - рассказывает Александр. - Ближе родственников, чем я, у него не осталось. О том, что обнаружены останки, узнал летом 2021-го. Информация, что разыскиваются родственники бойца из села Ржавец, что рядом с Масловой Пристанью, появилась в соцсетях.

Как пояснил редактор журнала "Военная археология" Сергей Садовников, останки красноармейца Статинова, погибшего в третий день войны под Белостоком (в 1941-м город находился на территории СССР, а после войны возвращен Польше), найдены еще в 2014-м. Но прочитать медальон удалось только в 2021-м. Все благодаря новым технологиям, которые применяются теперь в лаборатории "Солдатский медальон".

- С Украины в этом году мы привезли останки 17-ти бойцов, - говорит Антон Торгашев. - Всех передать на малую родину одновременно практически невозможно, поэтому мы договариваемся с поисковиками и администрацией на местах, с родственниками, подстраиваемся под них. И часто прощаемся с бойцами в важные для нашей страны даты. Например, в День Героев Отечества.

Также на малую родину переданы останки еще пятерых красноармейцев. Вот их имена:

Георгий (Егор) Смирнов, 1920 года рождения, уроженец Томской области, Шегарского района, поселка Старково. Погиб в 1941 году. Обнаружен ИПО "Пошук" близ села Пески Житомирской области в мае 2021 года.

Иван Юрин, 1906 года рождения, уроженец Горьковской (Нижегородской) области, Дальнеконстантиновского района, села Маймары. Пропал без вести в мае 1942 года. Обнаружен ВОО "Союз поисковых отрядов Украины" в Александровском районе Донецкой области Украины в августе 2019 года.

Израиль Топольян, 1912 года рождения, уроженец Ростовской области, города Новочеркасск. Убит 4 марта 1942 года. Обнаружен ВОО "Союз поисковых отрядов Украины" в Александровском районе Донецкой области Украины летом 2020 года.

Дмитрий Зуев, 1909 года рождения, уроженец Ростовской области. Пропал без вести в октябре 1942 года. Обнаружен ПГ "Азимут-58" в Новгородской области, в Демянском районе в августе 2021 года.

Павел Снопков, 1923 года рождения, уроженец Кемеровской области, города Анжеро-Судженска. Пропал без вести в сентябре 1942 года. Обнаружен ПО "Стерх", г. Санкт-Петербург, в Кировском районе Ленинградской области.