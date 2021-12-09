Нижегородец получил срок за убийство 12-летней девочки

Суд приговорил к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима 49-летнего нижегородца, убившего 12-летнюю девочку. Об этом сообщает СК по региону.

Как установили суд и следствие, 13 мая этого года мужчина приехал на электричке из Заволжья в Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил в лесополосе девочку. Подсудимый напал на нее и совершил преступление против половой неприкосновенности, уточнили в ведомстве. А затем зарезал ребенка с целью скрыть преступление. После чего скрылся.

Мужчина был арестован 15 мая. Как выяснилось, ранее он был судим, в том числе, за изнасилование несовершеннолетнего. Свою вину мужчина признал в полном объеме. Приговор суда в законную силу пока не вступил.