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09.12.2021 12:57
Рубрика: Происшествия

Нижегородец получил срок за убийство 12-летней девочки

Текст: Мария Волкова

Суд приговорил к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима 49-летнего нижегородца, убившего 12-летнюю девочку. Об этом сообщает СК по региону.

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Как установили суд и следствие, 13 мая этого года мужчина приехал на электричке из Заволжья в Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил в лесополосе девочку. Подсудимый напал на нее и совершил преступление против половой неприкосновенности, уточнили в ведомстве. А затем зарезал ребенка с целью скрыть преступление. После чего скрылся.

Мужчина был арестован 15 мая. Как выяснилось, ранее он был судим, в том числе, за изнасилование несовершеннолетнего. Свою вину мужчина признал в полном объеме. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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