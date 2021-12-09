В Кировской области грузовой поезд сошел с рельсов

Сегодня около 5:33 на участке Киров-Котласский-Чухломинский Горьковской железной дороги с рельсов сошел тепловоз и семь вагонов. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинения крупного ущерба".

Известно, что грузовой поезд перевозил железобетонные изделия. В результате ЧП никто не пострадал. Были повреждены две опоры линии электропередач. Из-за аварии возникли задержки пригородных электропоездов. Работы по устранению последствий должны быть завершены к 14 часам.

Размер причиненного ущерба будет определен в ходе следствия. Причины случившегося выясняются.