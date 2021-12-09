В Нижегородской области арестован экс-глава "Транснефть-Верхняя Волга"

В Нижнем Новгороде арестован бывший руководитель АО "Транснефть-Верхняя Волга", обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает СК по региону.

По версии следствия, с 2017 года по декабрь 2021 обвиняемый создал организованную группу из подчиненных. Целью было получение взяток от коммерческих фирм, работающих в качестве подрядчиков с возглавляемым им акционерным обществом. От суммы заключенных контрактов участники группы получали от 5 до 10 процентов в виде взяток.

Общий размер ущерба будет установлен в ходе следствия. На сегодня известно, что каждая взятка составляла порядка миллиона рублей.

Противоправные действия экс-руководителя были выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий УФСБ по региону и службы безопасности "Транснефти".

Свою вину арестованный не признал. Решением ПАО "Транснефть" он был уволен с занимаемой должности. Сегодня же в АО "Транснефть-Верхняя Волга" сообщили о назначении нового генерального директора.