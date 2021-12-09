В Нижегородской области пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом

В Нижегородской области автобус столкнулся с грузовиком. ДТП произошло в четверг в вечером в Ардатовском районе на автодороге Ардатов - Арзамас.

ПАЗ перевозил вахтовиков. В момент аварии, по уточненным данным, в автобусе находились 23 человека. Как сообщили РИА Новости в минздраве регионе, 11 рабочих пострадали. Водитель автобуса погиб на месте до приезда скорой помощи.

В региональном управлении МВД озвучили предварительную версию причины аварии. В полиции полагают, что водитель автобуса, выполняя левый поворот, выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, что привело к заносу транспорта на полосу встречного движения и столкновению с КАМАЗом.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Ардатовского района, говорится на сайте ведомства.