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09.12.2021 21:12
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом

Текст: Оксана Ильина

В Нижегородской области автобус столкнулся с грузовиком. ДТП произошло в четверг в вечером в Ардатовском районе на автодороге Ардатов - Арзамас.

В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три человека

ПАЗ перевозил вахтовиков. В момент аварии, по уточненным данным, в автобусе находились 23 человека. Как сообщили РИА Новости в минздраве регионе, 11 рабочих пострадали. Водитель автобуса погиб на месте до приезда скорой помощи.

В региональном управлении МВД озвучили предварительную версию причины аварии. В полиции полагают, что водитель автобуса, выполняя левый поворот, выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, что привело к заносу транспорта на полосу встречного движения и столкновению с КАМАЗом.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Ардатовского района, говорится на сайте ведомства.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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