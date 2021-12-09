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09.12.2021 14:54
Рубрика: Власть

Омская область делает ставку на строительство комфортного жилья

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омская область испытывает колоссальный дефицит жилья. Вместо необходимых 700 тысяч квадратных метров ежегодно возводят вдвое меньше. Чтобы исправить ситуацию, в регион привлекли стразу двух крупных российских застройщиков. Об этом на пресс-конференции сообщил глава региона Александр Бурков.
Фото: Владимир Казионов Фото: Владимир Казионов
Фото: Владимир Казионов

- Для ускорения темпов строительства необходимы новые застройщики, такие как "Эталон" из Санкт-Петербурга и "Брусника" из Тюмени. Эти компании не только решат проблему с жильем, но и повысят конкурентоспособность, - считает Бурков.

Фото: Евгений Кармаев
Александр Бурков: Строительство нового аэропорта - миссия Омской области

По словам губернатора, новостройки будет отличать совсем другой уровень комфорта и качества. Точечную застройку полностью вытеснят комплексные кварталы со школами, садиками, скверами, подземными парковками. А сами дома будут возводить "на века".

- Инвесторы приходят в регион всерьез и надолго. Их планы рассчитаны на перспективное развитие города. На три, пять, десять лет вперед, - считает Александр Бурков. - Важно и то, что они заложат новый стандарт качества и для других застройщиков.

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