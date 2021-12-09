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09.12.2021 11:06

СУЭК - лидер устойчивого развития России

Самый авторитетный экономический журнал России, "Эксперт", в очередной раз признал СУЭК Андрея Мельниченко лидером в области устойчивого развития в стране. Журнал "Эксперт" опубликовал третий рейтинг устойчивого развития. В исследовании "Эксперта" отмечается, что СУЭК, Роснефть, Сбербанк, ТМК и Норильский никель получили самые высокие баллы в важнейшем критерии развития территорий присутствия.

Благодаря социальной политике компании, реализуемой Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ", кардинально улучшаются условия жизни десятков тысяч семей. И то, что лидеры рейтинга уделяют большое внимание именно созданию комфортной среды и развитию социальной инфраструктуры территорий присутствия, поддержке местных сообществ - важный аспект стабильности их бизнеса в долгосрочной перспективе, отмечается в исследовании.

СУЭК также занимает высшие места и по остальным критериям рейтинга - социальная поддержка сотрудников, экология и другие, что в целом принесло компании Андрея Мельниченко позиции уверенного лидера рейтинга наряду с такими компаниями, как НЛМК, Фосагро, ТМК, Норильский никель, Роснефть, Сбербанк.

Генеральный директор АО "СУЭК" Степан Солженицын: "Мы стремимся к комплексному улучшению качества жизни людей, которое повышает заинтересованность в проживании на конкретной территории, а она, в свою очередь, помогает стабильно работать нашим предприятиям".

СУЭК - признанный лидер в сфере устойчивого развития в России. СУЭК прошла ESG оценку рейтингового агентства S&P, занимает верхние позиции в самых авторитетных ESG рейтингах на российском и международном уровнях, в том числе RAEX Europe, рейтингового агентства "Эксперт РА", а также в ESG-индексах РСПП. На днях высший уровень социальной ответственности СУЭК подтвердил проект "Лидеры корпоративной благотворительности" - компания вошла в рейтинге благотворительной деятельности и социальных инвестиций в категорию А (лучшая практика) и завоевала сразу награды в одноименном конкурсе социальных программ в номинациях по таким направлениям, как здоровье, образование, экология. Также СУЭК стала одной из первых отечественных компаний, получивших официальный статус партнера Национальных проектов.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"

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