В концертном зале ЦДШИ Кемерова смонтировали "звездный" потолок

Напомним, капитальный ремонт концертного зала ведут в рамках нацпроекта "Культура", средства выделены из бюджетов всех уровней. Сейчас специалисты приступили к финишной отделке полов и сборке технологического оборудования.

На обновленной концертной площадке установят современное оборудование. Большой мультимедийный экран, софиты и прожекторы, специальные светильники, микшерный и пульт управления светом сделают выступление артистов запоминающимся. Также завезли яркие зрительские кресла, "одежду" для сцены, которая теперь будет с раздвижным занавесом.

Концертный зал ЦДШИ - это детская городская филармония, здесь за год организуют более 50 концертов, проходят творческие встречи, мастер-классы. На новой площадке будет выступать уникальный коллектив - детско-юношеский симфонический оркестр "Симфониетта", выигравший грант президента РФ.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова