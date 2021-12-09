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09.12.2021 11:28

"Россети Северный Кавказ" выявили в Осетии хищения энергии на 49,1 млн рублей

"Россети Северный Кавказ" совместно с сотрудниками правоохранительных органов продолжают рейдовую работу по пресечению фактов хищения электроэнергии в зоне операционной деятельности филиала "Севкавказэнерго".
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Всего за 11 месяцев проведенных работ по техническому аудиту специалисты выявили 192 факта безучетного и бездоговорного потребления ресурса более чем на 8,2 миллиона киловатт-часов. Это сопоставимо с пятидневным энергопотреблением города Владикавказа с численностью населения более 300 тысяч человек. Сумма ущерба электросетевому комплексу Северной Осетии составила 49,1 миллиона рублей.

Из общего объема хищений доля населения занимает 30,1 процента - 2,5 миллиона киловатт-часов на 8,8 миллиона рублей. 69,9 процента - 5,7 миллиона киловатт-часов на 40,3 миллиона рублей приходится на юридические лица.

По всем фактам энергетики составили акты о неучтенном потреблении, сведения переданы в правоохранительные органы республики для принятия дальнейших мер.

Энергетики напоминают: несанкционированное подключение к сетям - это неконтролируемая нагрузка на энергообъекты, которая может стать причиной отключений, скачков напряжения, снижения надежности электроснабжения добросовестных потребителей. При этом самовольное присоединение в большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности, а значит, с риском для здоровья и жизни.

Кроме того, неучтенное потребление электроэнергии и самовольное подключение к электрическим сетям влечет штрафные санкции: на граждан - в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

А при крупных размерах хищения электроэнергии возможна уголовная ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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