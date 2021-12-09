В зале торжественных приемов Черкесска состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса среди журналистов печатных и электронных СМИ на лучший авторский материал по профилактике терроризма и экстремизма.

С приветственным словом к собравшимся обратился министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.

"Слово имеет колоссальную силу и влияние на общество. И поэтому, чем ответственнее мы будем относиться к информационной повестке республики, тем больше пользы сможем принести многонациональному народу Карачаево-Черкесии и нашему великому Отечеству. Ваша работа требует высочайшего профессионализма, постоянной душевной отдачи. И ваша победа в конкурсе - это оценка того вклада, который вы вносите в укрепление мира и согласия в республике, а также в укрепление гражданского общества в России", - отметил Альберт Мусабиевич.

Он поздравил победителей конкурса с заслуженной наградой и пожелал им здоровья и сил для новых свершений и творческих прорывов.

После чествования лучших журналистов, телекорреспондентов, радиоведущих, фотографов и операторов министр вручил дипломы и денежные призы победителям конкурса.

Награждение проходило по следующим номинациям: "Лучший телевизионный сюжет", "Лучший телевизионный публицистический материал", "Лучшая операторская работа. Репортаж, авторский проект", "Лучший радиосюжет", "Лучшая интернет-публикация", "Лучшая публикация внештатных авторов или корреспондентов".

В конкурсе приняли участие журналисты ведущих СМИ Карачаево-Черкесии. Фото: Министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати

Отдельно оценивались работы печатных СМИ. Победителей чествовали в номинациях "Лучшая газетная публикация на абазинском языке", "Лучшая газетная публикация на карачаевском языке", "Лучшая газетная публикация на ногайском языке", "Лучшая газетная публикация на русском языке" и "Лучшая газетная публикация на черкесском языке". Глава министерства также отметил, что конкурс журналистов уже стал для Карачаево-Черкесии традиционным, интерес журналистского сообщества к нему год от года растет. И присланные конкурсные работы тому явное подтверждение.