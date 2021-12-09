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09.12.2021 11:12
Рубрика: Власть

В Псковской области смягчили ограничения для банкетов и концертов

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В Псковской области упростили правила проведения банкетов в ресторанах. Если раньше в одном заведении можно было провести лишь один банкет одновременно, то теперь - несколько, сообщают в правительстве региона.

Фото: iStock
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Эта мера весьма обрадовала псковских рестораторов. В декабре общепит по всей стране традиционно получает основную часть прибылей от корпоративов. Причем, зачастую небольшие компании снимают не полностью ресторан, а арендуют один зал, а микробизнес и вовсе ограничивается парой столов в общем зале.

Ранее ресторатор должен был сделать выбор, кого принять, ведь два банкета одновременно в одном заведении по предыдущей версии антиковидного постановления не допускались.

Кроме того, нельзя было организовать концерт, что также внесло свои коррективы в организацию корпоративов, которые стали планироваться без живой музыки. Сейчас концерты проводить можно.

Однако на банкеты пускают по-прежнему только после предъявления антиковидных документов - QR-кода или справки, подтверждающей факт вакцинации или перенесенной болезни, а если у гражданина есть медотвод, но он очень хочет на вечеринку, ему нужно будет сделать ПЦР-тест, который теперь, к слову, действителен всего 48 часов.

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