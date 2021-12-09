В Заполярье детского тренера обвинили в развратных действиях

В Мурманской области задержали 49-летнего детского спортивного тренера, обвиняемого в развратных действиях по отношению к малолетней девочке. По версии следствия, мужчина совершал их в 2013-2014 годах, сообщили в региональном СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий).

- Следователи произвели обыски по месту жительства мужчины и в помещениях спортивной школы, где он работал. - отметили в ведомстве. - Допрашиваются потерпевшая и свидетели, произведен осмотр переписки потерпевшей и обвиняемого.

Обвиняемый свою вину отрицает. В суд направлено ходатайство о его заключении под стражу. Расследование продолжается.