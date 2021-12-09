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09.12.2021 13:33
Рубрика: Культура

На Кубани к программе «Пушкинская карта» подключат кинотеатры и музеи

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Власти Краснодарского края подключат кинотеатры к федеральной программе "Пушкинская карта", в рамках которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать сеансы фильмов отечественного производства. На этих же условиях школьники и студенты смогут также отправиться на выставки в муниципальные музеи. Об этом сообщили в администрации региона.

Фото: iStock
Купить билет в кино по "Пушкинской карте" можно будет уже с 15 декабря

По словам министра культуры края Виктории Лапиной, цифровую или пластиковую банковскую "Пушкинскую карту" оформили почти 98 тысяч юных жителей Кубани. По этому показателю регион выбился на первое место по ЮФО и СКФО и занял девятую строчку по России. Номинал карты составляет 3000 рублей, эту сумму можно потратить на покупку билетов на драматические постановки, фестивали, творческие вечера, музыкальные концерты.

За три месяца государственные и муниципальные учреждения культуры по "Пушкинской карте" реализовали более 26,5 тысячи билетов. В тройку лидеров по продажам входят Новороссийский городской театр, Краснодарское творческое объединение "Премьера" имени Л. Г. Гатова и Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького. Число купленных билетов показывает - пока картой воспользовался лишь каждый четвертый владелец. Между тем 31 декабря деньги на картах "сгорят".

- Для нас не так важны доходы учреждений культуры, как привлечение молодежи в качестве зрителей. Ключевая задача - сделать проект интересным для молодых людей, чтобы они активно в нем участвовала, - сказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, подчеркнув, что в следующем году номинал карты возрастет до 5000 рублей.

Сегодня в программу вовлечены уже 42 организации сферы культуры, однако в ближайшее время круг ее участников значительно расширится.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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