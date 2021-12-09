В Ялте иномарка наехала на 95-летнего ветерана войны и уехала

Прокуратура РК организовала проверку из-за наезда в Ялте на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны легкового автомобиля Nissan. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранители намерены установить и найти водителя машины, который, двигаясь задним ходом, наехал на ветерана в районе улицы имени Тольятти.

Об инциденте на своей странице в cоцсети "ВКонтакте" сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Она отметила, что в результате наезда авто пострадал почетный житель Ялты Анатолий Медведь, который на прошлой неделе отметил 95-летие. Мэр рассказала, что связалась с ветераном, и тот сообщил, что чувствует себя хорошо и к правоохранителям обращаться не стал. Однако Павленко заверила, что сама обратится к правоохранителям. И реакция прокуратуры не заставила себя ждать.

Во время Великой Отечественной войны уроженец Херсонской области Анатолий Медведь освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Австрию. Награжден многочисленными орденами и медалями. После войны как строитель и инженер активно участвовал в восстановлении Ялты. Всего в строительной сфере проработал 55 лет, пройдя трудовой путь от мастера до начальника крупных строительных управления комбината "Крымспецстрой".