201-я российская военная база получила новые Т-72Б3М

Военнослужащие 201-й российской базы, которая дислоцирована на территории Таджикистана, получили новые танки Т-72Б3М.

"Во время зимнего периода обучения российские танкисты пройдут переподготовку, отработают вождение и ведения огня", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, отметив, что техника пол плану примет участие в четырех десятках учений в следующем году.

Напомним, Т-72Б3М оснащены, помимо прочего, системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором. В ходе модернизации боевая машина получила 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел.

Танки поступили на базу шестого декабря, а сегодня состоялась торжественная церемония их передачи экипажам.

Как уточнил командующий войсками ЦВО генерал-полковника Александр Лапин, за последнее время три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружили на современную боевую технику БМП-2М и БТР-82А, противотанковые подразделения получили управляемые ракетные комплексы "Корнет", зенитные - всепогодные комплексы "Верба". Так же военный объект получил снайперские винтовки АСВК-М "Корд" и автоматы АК-12.