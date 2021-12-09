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09.12.2021,  
15:47
Текст:  Татьяна Воробьева

201-я российская военная база получила новые Т-72Б3М

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Военнослужащие 201-й российской базы, которая дислоцирована на территории Таджикистана, получили новые танки Т-72Б3М.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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"Во время зимнего периода обучения российские танкисты пройдут переподготовку, отработают вождение и ведения огня", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, отметив, что техника пол плану примет участие в четырех десятках учений в следующем году.

Напомним, Т-72Б3М оснащены, помимо прочего, системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором. В ходе модернизации боевая машина получила 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел.

Танки поступили на базу шестого декабря, а сегодня состоялась торжественная церемония их передачи экипажам.

Как уточнил командующий войсками ЦВО генерал-полковника Александр Лапин, за последнее время три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружили на современную боевую технику БМП-2М и БТР-82А, противотанковые подразделения получили управляемые ракетные комплексы "Корнет", зенитные - всепогодные комплексы "Верба". Так же военный объект получил снайперские винтовки АСВК-М "Корд" и автоматы АК-12.

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Фото: DefenseWebTV / youtube.com
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