Прокуратура заставила уральских дачников получить лицензию на скважину

Новости

Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов 12:08
Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей 12:00
В Минтруде разъяснили, когда отцу положен больничный по уходу за ребенком 11:58
Ветерану из Подмосковья вручили медаль "Гарибальдийская звезда" 11:54
Instagram вернет хронологическую ленту 11:52
Запуск тяжелой "Ангары-А5" с космодрома Плесецк произойдет 23 декабря 11:42
Рафик Загрутдинов: В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации 11:31
В Совфеде прокомментировали слова сенатора США о ядерном ударе против РФ 11:22
В столице пройдет студенческая неделя "Моспром studweek" 11:21
ФАС начала проверку пяти дорожно-ремонтных компаний Ростовской области 11:16
Дело экс-губернатора Белозерцева связали с контрактами по борьбе с COVID-19 10:54
В России с начала года заразились коронавирусом более 570 тысяч детей 10:45
МВД: В условиях пандемии возрастают риски хищения средств из бюджета 10:44
Путин оценил вклад РФПИ в борьбу с коронавирусом 10:43
Названы основные причины автомобильных аварий в Москве 10:42
В МВД назвали наиболее коррупционные сферы в России 10:41
С 12 декабря поезда из Москвы начнут курсировать по новому графику 10:39
Новую гиперзвуковую ракету разработали для Су-57 10:35
В России работают над обликом перспективного авианосца 10:30
Попова: В среднем новые значимые мутации COVID появляются раз в полгода 10:23
ГП разработала нормы для конфискации незаконной криптовалюты 10:20
Мишустин: Успех в борьбе с COVID зависит от взаимодействия медиков всех стран 10:15
Следователи попросили арестовать совладельца "Рив Гош" Августа Мейера 10:11
Премьер Финляндии извинилась за посещение вечеринки вместо самоизоляции 10:01
Подводные беспилотники с дальностью до 1000 км создадут в России 10:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 11:20
Рубрика: Происшествия

Прокуратура заставила уральских дачников получить лицензию на скважину

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область)

Невьянский городской суд Свердловской области рассмотрел исковое заявление об обязанности СНТ юридически правильно оформить право на добычу воды.

Фото: РИА Новости
Как не стать коммунальным должником, уезжая на дачу или в отпуск

В садоводческом товариществе №5 в Невьянске воду качали насосом из скважины глубиной 86 метров. Пользовались сообща - и для полива, и для бытовых нужд, причем в течение всего года - в общем ничего необычного. Только, как выяснилось в ходе проверки, лицензию на пользование недрами садоводы не оформили. На это указала городская прокуратура.

В силу положений Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", добыча подземных вод из скважин садоводческих некоммерческих товариществ на территории Российской Федерации должна осуществляться на основании лицензий на право пользования недрами, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Среднего Урала.

Суд поддержал прокуратуру: садоводам придется в ближайшее время получить лицензию.

По закону пользование недрами, содержащими подземные воды, подлежит лицензированию, если скважина используется для питьевых, хозяйственно-бытовых, технологических, сельскохозяйственных нужд при суточном объеме добычи воды, превышающем минимальный порог в 100 кубометров.

От лицензирования освобождаются скважины, которые соответствуют следующим условиям: расположенные в границах личных земельных участков; пробуренные выше водоносного горизонта, который является источником централизованного водоснабжения; с суточным потреблением меньше ста кубометров; не предназначенные для ведения предпринимательской деятельности.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности
ГП подготовила поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами
Глава РФПИ Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников