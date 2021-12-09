Прокуратура заставила уральских дачников получить лицензию на скважину

Невьянский городской суд Свердловской области рассмотрел исковое заявление об обязанности СНТ юридически правильно оформить право на добычу воды.

В садоводческом товариществе №5 в Невьянске воду качали насосом из скважины глубиной 86 метров. Пользовались сообща - и для полива, и для бытовых нужд, причем в течение всего года - в общем ничего необычного. Только, как выяснилось в ходе проверки, лицензию на пользование недрами садоводы не оформили. На это указала городская прокуратура.

В силу положений Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", добыча подземных вод из скважин садоводческих некоммерческих товариществ на территории Российской Федерации должна осуществляться на основании лицензий на право пользования недрами, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Среднего Урала.

Суд поддержал прокуратуру: садоводам придется в ближайшее время получить лицензию.

По закону пользование недрами, содержащими подземные воды, подлежит лицензированию, если скважина используется для питьевых, хозяйственно-бытовых, технологических, сельскохозяйственных нужд при суточном объеме добычи воды, превышающем минимальный порог в 100 кубометров.

От лицензирования освобождаются скважины, которые соответствуют следующим условиям: расположенные в границах личных земельных участков; пробуренные выше водоносного горизонта, который является источником централизованного водоснабжения; с суточным потреблением меньше ста кубометров; не предназначенные для ведения предпринимательской деятельности.