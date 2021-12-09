Швейцарские НПО выразили протест против систем распознавания лиц

Швейцарские неправительственные организации протестуют против введения систем автоматического распознавания лиц.

Они покрыли головы статуй и скульптур в различных городах, чтобы обратить внимание на проблему. Полицейский профсоюз объявил, что, по крайней мере, хочет протестировать технологию, сообщает журнал Blick.

Лица статуи Ганимеда на цюрихской площади Бюрклиплац, "Сидящих юношей" в цюрихском Клингенпарке или скульптуры "Гельвеция в путешествии" в Базеле были закрыты бумажными пакетами во вторник утром. За акцией стоят активисты, которые хотят привлечь внимание к опасностям распознавания лиц в общественных местах.

"Государство не должно нарушать фундаментальные права во имя безопасности", - говорит Анжела Мюллер из организации AlgorithmWatch Switzerland.

По ее словам, в новом законе о защите данных, который вступит в силу в следующем году, такие сценарии прямо не запрещены. "Важно, чтобы мы провели общественную дискуссию по этому поводу и установили защитные барьеры, прежде чем эти системы будут внедрены в качестве "пилотных проектов", а затем войдут в широкое использование", - считает правозащитник.

В этой связи следует запретить использование систем распознавания лиц в общественных местах. Это позволяет осуществлять массовую слежку, которая, с одной стороны, нарушает фундаментальное право на частную жизнь, а с другой - оказывает сдерживающее воздействие на восприятие людей.

Генеральный секретарь Ассоциации швейцарских полицейских Макс Хофман полагает, что каждая технологическая новинка должна быть тщательно проанализирована - в том числе и эта. Она облегчит работу полиции Швейцарии. "Если в законодательстве будут сделаны четкие уточнения и внедрен механизм контроля для регулярной проверки использования программного обеспечения, у меня нет никаких опасений", - указал правоохранитель.