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09.12.2021 20:35
Рубрика: Общество

Светлой памяти Ю.С. Карабасова

Фото: Предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС"

Коллектив НИТУ "МИСиС" постигла тяжелая, непоправимая утрата - ушел из жизни Юрий Сергеевич Карабасов, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки, депутат Государственной думы Российской Федерации, лауреат премии Президента РФ в области науки и образования, ректор Московского института стали и сплавов, президент НИТУ "МИСиС".

Впечатляет масштаб личности Юрия Сергеевича Карабасова, достигшего выдающихся результатов в управленческой, научной и общественной деятельности на благо Отечества. НИТУ "МИСиС" многим обязан созидательной деятельности Юрия Сергеевича Карабасова, который благодаря своему высокому профессионализму, ярким лидерским качествам, ответственности и авторитету не только сохранил МИСиС в тяжелые 90-е годы прошлого столетия, удерживая высокое качество подготовки специалистов ведущего металлургического института страны, но и придал своей аlma mater тот импульс развития, который до сих пор во многом определяет деятельность всего коллектива НИТУ "МИСиС".

Память о Юрии Сергеевиче - талантливом руководителе, ученом, прекрасном человеке и мудром Учителе навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Юрия Сергеевича Карабасова.

А.А. Черникова

Ректор НИТУ "МИСиС"

На правах рекламы

Общество Утраты

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