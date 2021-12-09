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Умер основатель Bronski Beat Стив Бронски

Новости
    09.12.2021, 19:30
Текст:   Олег Усков
Фото: nstagram.com/ bronskibeatofficial Фото: nstagram.com/ bronskibeatofficial
Фото: nstagram.com/ bronskibeatofficial

Умер Стив Бронски, клавишник, перкуссионист, один из основателей наиважнейшего британского синти-поп / нью вэйв-проекта Bronski Beat.

Cтив скончался на 62-м году жизни, передает The Guardian cо ссылкой на источник, близкий к музыкантам. Подробности и причины смерти не разглашаются.

Бронски (Стивен Уильям Форрест), Джимми Самервилл и Ларри Стейнбачек, все - открытие геи, создали проект в 83-м, когда жили в одной квартире в Брикстоне. Дебютный сингл коллектива, оставшийся их самым известным треком Smalltown Boy, поднялся до третьего места национального чарта и вошел в тор-50 в США. Первый альбом вышел в 1984 году.

Годом позже Джимми покинул группу из-за разногласий с партнерами, добившись определенного успеха с The Communards, а также как сольный исполнитель. На его место был приглашен Джон Фостер.

Стейнбачек умер в 2016 году от рака в возрасте 56 лет.

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