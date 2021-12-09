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Текст:   Марина Трубилина 
20:11 09.12.2021

В Москве вдвое выросла потребность в складских работниках

Складской рынок в 2021 году поставил рекорды. Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель отдела складской и индустриальной и недвижимости CBRE Антон Алябьев.

К концу года годовой спрос приблизится к 4 млн кв. м, что в 1,6 раз больше, чем в 2020 году. Годовой объём строительства вырос на 63%: по итогам 2021 года его значение достигнет 3 млн кв. м.

Фото: iStock
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Складская недвижимость трансформируется. Вслед за развитием онлайн-ритейла появился принципиально новый формат - фулфилмент-центры: огромные высокотехнологичные объекты, которые кардинально отличаются от стандартных складов как самой технологией хранения и обработки, так и техническими характеристиками. Здесь, например, увеличенная высота потолков, повышенная нагрузка на пол, дополнительная система вентиляции и т.п. К концу 2021 года площадь всех фулфилмент-центров превысит 2 млн кв. метров, а к 2024 году - 5,5 млн кв. метров.

"Гиперактивность" в складском сегменте наблюдается не только в Москве, но и во всех крупнейших городах России. В 2021 году более трети всего объёма сделок пришлось на региональные рынки.

При этом компании столкнулись с тем, что для работы складов требуется все больших работников. Для нового фулфилмент-центра, к примеру, необходимы тысячи сотрудников. Это меняет рынок труда не только того региона, где расположен комплекс, но и других регионов, причём не только соседних. Например, в Москве, со стремительным ростом площадей онлайн-ритейла возникает проблема дефицита складских работников, отметил Алябьев. Сейчас на тысячу человек населения должно приходиться 16 сотрудников склада, ещё в 2017 году это число было в два раза меньше. Поэтому компании всё чаще прибегают к практике привлечения персонала из других регионов, отметил эксперт.

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