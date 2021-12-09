В столице пройдет студенческая неделя "Моспром studweek"

В рамках студенческой недели в Москве с 11 по 18 декабря пройдут более 50 экскурсий на заводы, хакатон и день карьеры. Об этом сообщает портал mos.ru.

Примут учеников вузов и колледжей более 20 столичных заводов, среди которых производители микроэлектроники, оптики, ювелирных, кондитерских и колбасных изделий и многие другие. Причем в четырех экскурсиях студентов будут сопровождать звездные гости, среди них автор программы "Чудо техники" Сергей Малоземов, историк архитектуры и искусства Сергей Кузнецов, историк-урбанист Сергей Никитин-Римский и промышленный дизайнер Владимир Пирожков. "Такие мероприятия, как студенческая неделя "Моспром studweek", - хорошая возможность для студентов не только определиться с будущей специальностью и местом трудоустройства, но и шанс получить предложение о работе или прохождении практики. Также состоится хакатон по решению реальных кейсов от предприятий", - цитирует руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова портал мэра. Как сообщает портал, в рамках хакатона командам участников предстоит создать мобильное приложение для бесконтактного управления лифтом или разработать предложение по автоматизации бизнес-процесса хранения и отгрузок воздуховодов. Площадками для проведения состязаний станут особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" и Российский университет дружбы народов.

Кроме этого, 18 декабря каждый студент технического вуза сможет принять участие в дне карьеры. Эксперты помогут подготовить самопрезентацию, расскажут о правилах ведения переговоров с работодателем. А представители работодателей предложат вакансии или место для стажировки, проведут собеседования с потенциальными кандидатами. Чтобы принять участие в карьерном дне, нужно зарегистрироваться на портале otkroimosprom.ru/vacancy и заполнить анкету-резюме.