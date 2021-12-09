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09.12.2021 17:18
Рубрика: Власть

Власти выделят дополнительные средства на оплату адвокатов по назначению

Текст: Владислав Куликов

В Федеральной палате адвокатов сообщили о том, что МВД до конца года погасит задолженности перед адвокатами по назначению. Речь о защитниках, которые предоставляются человеку государством. Работа адвоката в таком случае оплачивается из бюджета.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Средства на данные цели выделяются ведомствам, которые направляли заявки на адвокатов. В некоторых случаях происходят задержки выплат. Как сообщают в ФПА, накануне президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко и исполнительный директор ФПА РФ Оксана Сергеева провели рабочую встречу с заместителем министра внутренних дел Виталием Шуликой. Темой обсуждения была как раз оплата работы адвокатов по назначению.

Как отмечают в палате адвокатов, встреча прошла в конструктивной, деловой атмосфере. Виталий Шулика отметил, что руководство Министерства внутренних дел Российской Федерации держит сложившуюся ситуацию на контроле и предпринимает усилия для ее скорейшего разрешения.

Правительство Российской Федерации поддержало обращение МВД России о выделении дополнительных средств на указанные цели. Представители ФПА были проинформированы, что до конца текущего года вся задолженность перед адвокатами будет ликвидирована и причитающиеся средства выплачены в полном объеме.

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