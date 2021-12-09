Вышел первый трейлер нового шпионского боевика Гая Ричи

Опубликован первый трейлер нового фильма Гая Ричи - "Операция "Фортуна": Искусство побеждать". Ролик появился на YouTube-канале Movieclips Trailers.

Главный герой фильма - элитный разведчик по фамилии Форчун (Fortune) - должен помешать продаже смертельного оружия. Чтобы выполнить это задание, ему приходится собрать команду и действовать под прикрытием. В главной роли - Джейсон Стейтем.

В других ролях - Кэри Элвес, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Хью Грант.

Ранее был опубликован красочный постер фильма со всеми основными персонажами.

Премьера фильма ожидается в январе 2022 года.