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Вышел первый трейлер нового шпионского боевика Гая Ричи

Новости
    09.12.2021, 19:57
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers

Опубликован первый трейлер нового фильма Гая Ричи - "Операция "Фортуна": Искусство побеждать". Ролик появился на YouTube-канале Movieclips Trailers.

Главный герой фильма - элитный разведчик по фамилии Форчун (Fortune) - должен помешать продаже смертельного оружия. Чтобы выполнить это задание, ему приходится собрать команду и действовать под прикрытием. В главной роли - Джейсон Стейтем.

В других ролях - Кэри Элвес, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Хью Грант.

Ранее был опубликован красочный постер фильма со всеми основными персонажами.

Премьера фильма ожидается в январе 2022 года.

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