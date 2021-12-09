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Вышел трейлер фильма "Империя комаров"

Новости
    09.12.2021, 19:12
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: Arna Media Фото: Arna Media
Фото: Arna Media

Компания Arna Media показала дублированный трейлер триллера "Империя комаров" (Mosquito State). Американо-польский проект (18+) выходит в цифровой прокат 23 декабря.

Сюжет фильма, будто вдохновившийся повестью Кафки, разворачивается вокруг жизни финансового аналитика с Уолл-Стрит. Герой живет в мире больших денег, много работает и случайно начинает замечать странные знаки о грядущем экономическом крахе.

- Все вокруг начинает медленно рушиться, а его дом становится пристанищем для полчищ комаров, жаждущих крови, - сообщается в описании.

Режиссер картины - Филип Ян Рымша. В ролях - Бо Напп, Шарлотта Вега, Оливье Мартинес.

Отмечается, что "Империя комаров" является призером Венецианского кинофестиваля.

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