Вышел трейлер фильма "Империя комаров"

Компания Arna Media показала дублированный трейлер триллера "Империя комаров" (Mosquito State). Американо-польский проект (18+) выходит в цифровой прокат 23 декабря.
Сюжет фильма, будто вдохновившийся повестью Кафки, разворачивается вокруг жизни финансового аналитика с Уолл-Стрит. Герой живет в мире больших денег, много работает и случайно начинает замечать странные знаки о грядущем экономическом крахе.
- Все вокруг начинает медленно рушиться, а его дом становится пристанищем для полчищ комаров, жаждущих крови, - сообщается в описании.
Режиссер картины - Филип Ян Рымша. В ролях - Бо Напп, Шарлотта Вега, Оливье Мартинес.
Отмечается, что "Империя комаров" является призером Венецианского кинофестиваля.