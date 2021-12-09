Вышел трейлер российского комедийного сериала "Сестры"

На YouTube-канале сервиса START появился трейлер нового комедийного сериала "Сестры". Он рассказывает о трех девушках, вынужденных вместе управлять автосервисом.

По сюжету сестры перестали общаться из-за поведения их отца, который своими поступками привел к их разобщению. Однако после смерти родителя его бизнес в провинции переходит к дочерям. Учительница (Лина Миримская), парикмахерша (Анна Котова-Дерябина) и карьеристка (Ангелина Стречина) должны позабыть былую вражду и научиться работать вместе.

- В сериале мы говорим о серьезных и важных вещах: о любви, о семье, но происходит это как в жизни - немного глупо и нелепо. Юмор в "Сестрах" получился острым и ситуационным, - говорит режиссер Илья Силаев.

Премьера состоится на сервисе 24 декабря. Всего заявлено 20 серий.