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Вышел трейлер российского комедийного сериала "Сестры"

Новости
    09.12.2021, 18:20
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: START Фото: START
Фото: START

На YouTube-канале сервиса START появился трейлер нового комедийного сериала "Сестры". Он рассказывает о трех девушках, вынужденных вместе управлять автосервисом.

По сюжету сестры перестали общаться из-за поведения их отца, который своими поступками привел к их разобщению. Однако после смерти родителя его бизнес в провинции переходит к дочерям. Учительница (Лина Миримская), парикмахерша (Анна Котова-Дерябина) и карьеристка (Ангелина Стречина) должны позабыть былую вражду и научиться работать вместе.

- В сериале мы говорим о серьезных и важных вещах: о любви, о семье, но происходит это как в жизни - немного глупо и нелепо. Юмор в "Сестрах" получился острым и ситуационным, - говорит режиссер Илья Силаев.

Премьера состоится на сервисе 24 декабря. Всего заявлено 20 серий.

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