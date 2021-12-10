Закон Амурской области от 9 декабря 2021 года № 48-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Амурской области 8 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 102 159 340,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 105 576 482,1 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 3 417 141,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 93 563 400,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 101 294 740,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 94 053 699,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 99 936 029,8 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 490 299,4 тыс. рублей и профицит областного бюджета на 2024 год в сумме 1 358 710, 5 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы областного бюджета

1. Утвердить прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 68 249 801,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 70 516 480,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 73 130 192,5 тыс. рублей.

Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2022 год в сумме 33 909 538,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 23 046 919,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 28 164 547,8 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, на 2022 год в сумме 30 643 909,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 23 046 919,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 28 164 547,8 тыс. рублей.

Установить прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в областной бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области, бюджетами муниципальных образований Амурской области и нормативы отчислений доходов в местные бюджеты

Установить:

1) нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области и бюджетами муниципальных образований Амурской области, не установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, законами области, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону;

3) дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов и городских поселений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Установить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Государственные внутренние заимствования

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Амурской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Государственный внутренний долг

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Амурской области:

1) на 1 января 2023 года в сумме 68 249 801,7 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2024 года в сумме 70 516 480,5 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2025 года в сумме 73 130 192,5 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Амурской области на 2022 год в сумме 1 009 925,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 223 302,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 156 996,8 тыс. рублей.

3. Расходы на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного бюджетом Амурской области из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), осуществляются за счет средств дорожного фонда Амурской области в 2022 году в сумме 198,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 198,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 198,4 тыс. рублей.

Статья 7. Добровольные взносы и пожертвования

1. Поступающие в доход областного бюджета добровольные взносы и пожертвования, имеющие целевое назначение (далее - целевые средства), направляются для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых предоставляются целевые средства.

2. Не использованные по состоянию на 1 января 2022 года целевые средства, поступившие в 2019-2021 годах в доход областного бюджета, подлежат использованию в 2022 году для достижения целей, для которых они предоставлялись.

3. Не использованные по состоянию на 1 января 2022 года, поступающие в 2022 году в доход областного бюджета от физических и юридических лиц в связи с чрезвычайной ситуацией в Амурской области целевые средства предоставляются главным распорядителям средств областного бюджета на основании решений Правительства области в порядке, установленном законодательством, для расходования указанных средств на достижение целей, для которых они предназначены.

Статья 8. Бюджетные ассигнования областного бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов областного бюджета) согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 6 450 702,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 796 483,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7 105 089,6 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на 2023 год в сумме 2 234 483,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 409 297,8 тыс. рублей.

5. Утвердить бюджетные ассигнования на государственную поддержку семьи и детей на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 10 к настоящему Закону.

Статья 9. Резервный фонд Правительства области

Установить размер резервного фонда Правительства области на 2022 год в сумме 1 676 407,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 387 636,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 365 577,1 тыс. рублей.

Статья 10. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон является распределение (использование) зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 533 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по целевой статье расходов "Обеспечение мероприятий национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации, а также соглашений о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета" на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов и региональных составляющих федеральных проектов, реализуемых на территории Амурской области в соответствии с соглашениями (проектами соглашений) о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта) из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 2 236 256,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 236 256,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 586 256,3 тыс. рублей, предусмотренных по целевой статье расходов "Резерв на реализацию новых инвестиционных проектов за счет продления сроков реструктуризации бюджетных кредитов".

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 152 Закона Амурской области от 31 августа 2007 года № 368-ОЗ "О бюджетном процессе в Амурской области" дополнительные основания для внесения в 2022 году изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

1) принятие президиумом Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока решений о распределении иных межбюджетных трансфертов, а также принятие Правительством Российской Федерации решений о распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета в ходе исполнения областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов в пределах одной целевой статьи расходов классификации расходов областного бюджета;

4) перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам, в случае отсутствия принятого Правительством области нормативного правового акта, устанавливающего распределение средств областного бюджета между местными бюджетами, и (или) заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и органами местного самоуправления муниципальных образований области - получателями субсидий соглашения в сроки, установленные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденными Правительством области, на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства области для предоставления субсидий местным бюджетам;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда, на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам), в целях заключения с федеральными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда, на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам), в целях исполнения обязательств, предусмотренных в соглашениях о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета, заключенных с федеральными органами исполнительной власти, в части достижения значений результатов использования (предоставления) целевых средств, а также в связи с возвратом средств из областного бюджета в федеральный бюджет;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета: Законодательному Собранию Амурской области, контрольно-счетной палате Амурской области, Правительству Амурской области, избирательной комиссии Амурской области, управлению государственной гражданской службы Амурской области, уполномоченному по правам человека в Амурской области, - между целевыми статьями (непрограммными направлениями деятельности) расходов классификации расходов областного бюджета в связи с образованием экономии;

8) принятие государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства решения о предоставлении Амурской области финансовой поддержки сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение реализации региональных проектов и региональных составляющих федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", между региональными проектами и региональными составляющими федеральных проектов, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом, в пределах общего объема расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год;

10) увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству природных ресурсов Амурской области на организацию и проведение мероприятий по реализации подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" государственной программы "Охрана окружающей среды в Амурской области", в пределах полученных сверх утвержденного законом об областном бюджете объема платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки;

11) увеличение бюджетных ассигнований бюджетным и автономным учреждениям области на предоставление субсидий на иные цели в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели по принятым, но неисполненным обязательствам, подлежащим исполнению в текущем финансовом году;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на обеспечение доли софинансирования областного бюджета в связи с уменьшением объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях софинансирования которого из федерального бюджета в текущем финансовом году предоставляется субсидия, в связи с экономией, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства области;

13) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами и подразделами в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета в рамках одной государственной программы или по непрограммным направлениям;

14) увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области на организацию и проведение мероприятий по реализации подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" государственной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области", в пределах, полученных сверх утвержденного законом об областном бюджете объема платы по договорам за выполненные работы по тушению лесных пожаров, в сумме 3 607,9 тыс. рублей;

15) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с исполнением судебных актов в целях выплаты компенсации морального вреда по исполнительным листам по гражданским делам, связанным с рассмотрением судебных споров о возмещении морального вреда в связи с заражением пациентов гематологического отделения вирусным гепатитом С, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату исполнительных документов, предъявленных к казне Амурской области;

16) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия государственной программы, между главными распорядителями средств областного бюджета - участниками государственной программы;

17) перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на оказание паллиативной медицинской помощи, на возмещение затрат, связанных с оказанием медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи субъекта Российской Федерации, на территории которого гражданину, зарегистрированному по месту жительства на территории Амурской области, фактически оказана медицинская помощь;

18) включение новых инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704, в сводный перечень новых инвестиционных проектов, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации;

19) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета в случае принятия решения Правительством Амурской области о возмещении юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) части затрат в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов Амурской области.

Статья 11. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 34 891 073,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 29 700 332,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 27 083 303,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, на 2022 год в сумме 34 863 080,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 29 668 201,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 27 051 172,4 тыс. рублей.

Утвердить общий объем дотаций бюджетам муниципальных образований на 2022 год в сумме 1 968 814,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 876 208,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 773 680,1 тыс. рублей.

Утвердить общий объем субвенций местным бюджетам на 2022 год в сумме 14 771 378,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 325 374,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 15 867 106,0 тыс. рублей.

Утвердить общий объем субсидий местным бюджетам на 2022 год в сумме 16 292 238,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12 966 618,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 9 910 386,3 тыс. рублей.

Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2022 год в сумме 1 830 649,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 500 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 500 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год в сумме 1 207 025,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 815 638,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 721 318,1 тыс. рублей и их распределение согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год в размере 1,286, на 2023 год в размере 1,243, на 2024 год в размере 1,239.

3. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год в размере 327,18 рубля на одного жителя, на 2023 год в размере 341,25 рубля на одного жителя, на 2024 год в размере 354,90 рубля на одного жителя.

4. Утвердить объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год в сумме 437 955,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Распределение между муниципальными образованиями дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в соответствии с Законом Амурской области от 11 октября 2011 года № 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области".

5. Утвердить распределение дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, на 2022 год в сумме 62 953,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 58 570,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50 362,0 тыс. рублей согласно приложению № 12 к настоящему Закону.

6. Утвердить объем дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов на 2022 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Распределение между муниципальными образованиями дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов осуществляется в соответствии с Законом Амурской области от 11 октября 2011 года № 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области".

7. Утвердить объем дотации на стимулирование укрупнения муниципальных образований на 2022 год в сумме 230 880,3 тыс. рублей и ее распределение согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

8. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям № 14-36 к настоящему Закону.

9. Утвердить объем субвенции, предоставляемой Министерству внутренних дел Российской Федерации на осуществление части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Амурской области от 30 марта 2007 года № 319-ОЗ "Об административной ответственности в Амурской области", на 2022 год в сумме 1 347,9 тыс. рублей.

10. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям № 37-99 к настоящему Закону.

11. Распределение субсидий местным бюджетам, за исключением распределенных приложениями № 37-99 к настоящему Закону, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается Правительством Амурской области.

12. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 100 к настоящему Закону.

13. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением реализации проекта "1000 дворов"), предоставляются в случае наличия у муниципальных образований объектов и мероприятий, включенных в план социального развития центров экономического роста Амурской области.

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается Правительством Амурской области.

14. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части реализации проекта "1000 дворов"), предоставляются в случае наличия у муниципальных образований мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий.

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается Правительством Амурской области.

15. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предоставляются в случае включения объектов в программу дорожной деятельности Амурской области и Благовещенской городской агломерации.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 101 к настоящему Закону.

16. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по разработке проектно-сметной документации и проведению строительно-монтажных работ по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ивановка Ивановского муниципального округа Амурской области" предоставляются бюджету Ивановского муниципального округа в случае наличия потребности муниципального образования в разработке проектно-сметной документации и (или) проведении строительно-монтажных работ.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 102 к настоящему Закону.

17. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек предоставляются муниципальным образованиям области - победителям конкурсного отбора.

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями утверждается Правительством Амурской области.

18. Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек предоставляются муниципальным образованиям -победителям конкурсного отбора, включенным в распределение межбюджетного трансферта на создание модельных муниципальных библиотек.

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями утверждается Правительством области.

19. Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды предоставляются в случае признания муниципальных образований победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на основании решения федеральной комиссии.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 103 к настоящему Закону.

20. Главные распорядители средств областного бюджета принимают решения об осуществлении территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, включенных в перечень, утвержденный министерством финансов Амурской области, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются данные межбюджетные трансферты.

21. Остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в случае принятия главным распорядителем средств областного бюджета решения о наличии потребности в соответствующих межбюджетных трансфертах в соответствии с порядком, принятым Правительством Амурской области, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 12. Реструктуризация денежных обязательств муниципальных образований области по бюджетным кредитам

Правительство Амурской области или уполномоченное им министерство финансов Амурской области в установленном Правительством Амурской области порядке вправе проводить реструктуризацию задолженности муниципальных образований области по бюджетным кредитам посредством заключения мировых соглашений путем предоставления отсрочки или рассрочки исполнения обязательств с органами местного самоуправления муниципальных образований области в порядке, установленном статьей 938 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Условиями реструктуризации задолженности муниципальных образований области по бюджетным кредитам является отсутствие просроченной задолженности по основному долгу и процентам, пеней за нарушение условий реструктуризации.

Статья 13. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам

1. Из областного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях, связанных с:

1) поддержкой организации и проведения искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления;

2) селекционно-племенной работой регионального информационно-селекционного центра;

3) уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

4) уплатой лизинговых платежей за приобретенную технику, машины и оборудование;

5) производством гречихи;

6) поддержкой производства молока;

7) приобретением техники, машин и оборудования;

8) производством и реализацией зерновых культур;

9) производством рыбы;

10) приобретением электрической энергии, используемой на переработку пищевых лесных ресурсов и производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;

11) проведением сельхозтоваропроизводителями, пострадавшими от чрезвычайных ситуаций, восстановительных работ;

12) поддержкой производства и реализации яиц;

13) приобретением электрической энергии, используемой в животноводстве;

14) заключением с работниками ученических договоров и договоров о целевом обучении;

15) оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики;

16) созданием и (или) развитием хозяйства (грант "Агростартап");

17) поддержкой элитного семеноводства;

18) уплатой страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

19) развитием северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства;

20) развитием мясного животноводства;

21) закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями;

22) строительством животноводческих комплексов;

23) поддержкой племенного животноводства;

24) производством картофеля;

25) приобретением племенного скота;

26) приобретением оборудования для животноводческих комплексов;

27) грантовой поддержкой на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс";

28) поддержкой производства овощей открытого грунта;

29) поддержкой стимулирования увеличения производства масличных культур;

30) обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан;

31) проездом де4ей из многодетных семей по микропроцессорной пластиковой карте "Транспортная карта школьника";

32) оказанием услуг по погребению;

33) проездом инвалидов к социально значимым объектам, расположенным на территории Амурской области, и обратно;

34) освобождением отдельных категорий граждан от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

35) реализацией продуктов питания гражданам с использованием продуктовой карты;

36) предоставлением социальных услуг;

37) приобретением топлива и потреблением электрической энергии теплоснабжающими организациями для оказания коммунальных услуг;

38) реализацией полезного отпуска тепловой энергии теплоснабжающими организациями для оказания коммунальных услуг;

39) поставкой вырабатываемой дизельными электростанциями электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам) населению и приравненным к нему категориям потребителей;

40) оказанием коммунальных услуг, повлекших образование дебиторской задолженности населения, либо дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг, сложившейся в результате возникновения задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, признанной в установленном порядке невозможной к взысканию, право требования по которой передано исполнителем коммунальных услуг ресурсоснабжающей организации;

41) приобретением электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели;

42) реализацией сжиженных углеводородных газов населению;

43) оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

44) установлением льготных тарифов для населения на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

45) приобретением сжиженных углеводородных газов газоснабжающими организациями для оказания коммунальных услуг населению области;

46) капитальным ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжающих организаций для оказания коммунальных услуг;

47) осуществлением функций по управлению территориями опережающего социально-экономического развития Амурской области;

48) технологическим присоединением объектов жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

49) уплатой процентов по кредитам, взятым в рамках проектного финансирования по объектам жилищного строительства;

50) развитием жилищного строительства;

51) реализацией социальных проектов;

52) обеспечением населения услугами воздушного транспорта;

53) обеспечением населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта;

54) реализацией дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;

55) осуществлением образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования (за исключением некоммерческих организаций);

56) трудоустройством лиц из числа осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных работ и (или) условно осужденных, имеющих обязанность трудиться (трудоустроиться);

57) организацией общественных работ по благоустройству территорий при временном трудоустройстве лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;

58) организацией общественных работ для граждан, находящихся под риском увольнения или потерявших работу, а также граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости;

59) подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к электрическим сетям и сетям инженерно-технологического обеспечения при реализации приоритетных инвестиционных проектов Амурской области;

60) реализацией приоритетных инвестиционных проектов Амурской области;

61) созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса;

62) строительством жилых домов для работников агропромышленного комплекса;

63) обучением государственных служащих Амурской области, замещающих должности государственной гражданской службы Амурской области в аппарате губернатора области и Правительства области, исполнительных органах государственной власти Амурской области на основании образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование;

64) проведением гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

65) реализацией мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета, получателями средств областного бюджета на основании нормативных правовых актов Правительства Амурской области, соответствующих общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, определяющих категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения о проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. Юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с решениями губернатора Амурской области, Правительства Амурской области (далее - решения) из областного бюджета могут предоставляться гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований согласно приложениям № 8,9 к настоящему Закону.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Амурской области в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, если данный порядок не определен решениями.

4. Из областного бюджета предоставляется субсидия на финансовое обеспечение затрат юридическому лицу, сто процентов акций которого принадлежат Амурской области, созданному с целью реализации проекта "Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР)", в виде вклада в имущество указанного юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований согласно приложениям № 8, 9 к настоящему Закону.

Субсидия, предусмотренная абзацем первым настоящей части, предоставляется на основании нормативного правового акта Правительства Амурской области, соответствующего общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Статья 14. Размеры индексации отдельных расходных обязательств

С 1 декабря 2022 года индексируются на коэффициент 1,04 к уровню 2021 года суммы:

ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законами Амурской области от 5 декабря 2005 года № 99-ОЗ "О социальной поддержке граждан отдельных категорий", от 10 ноября 2008 года № 121-ОЗ "О звании "Ветеран труда Амурской области", от 11 июля 2014 года № 388-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих детей", от 8 сентября 2021 года № 806-ОЗ "О профессиональных почетных званиях Амурской области";

ежемесячных пособий, предусмотренных Законами Амурской области от 9 февраля 1998 года № 54-ОЗ "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью", от 26 июня 1998 года № 77-ОЗ "О ежемесячном пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, полученных при прохождении военной службы по призыву, и пострадавшим в результате боевых действий на территориях Чеченской Республики и бывших республик СССР", от 27 ноября 1998 года № 109-ОЗ "О ежемесячном пособии семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших, умерших в результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы", от 26 апреля 1999 года № 143-ОЗ "О ежемесячном пособии инвалидам I и II групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву", от 28 марта 2000 года № 230-ОЗ "О ежемесячном пособии родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной- службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы", от 7 марта 2003 года № 192-ОЗ "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере сельскохозяйственного производства", от 24 июня 2005 года № 18-ОЗ "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и искусства";

пособия на ребенка, предусмотренного Законом Амурской области от 11 июля 2014 года № 388-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих детей";

ежемесячного денежного вознаграждения, предусмотренного Законом Амурской области от 6 марта 2012 года № 15-ОЗ "Об организации в Амурской области приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов I или II группы, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения";

ежегодной денежной выплаты, установленной пунктом 5 части 1 статьи 4 Закона Амурской области от 19 января 2005 года № 408-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей";

предельного размера освобождения от платы за лекарства, приобретаемые по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет, установленного пунктом 2 части 1 статьи 4 Закона Амурской области от 19 января 2005 года № 408-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей";

денежной выплаты, предусмотренной Законом Амурской области от 25 декабря 2018 года № 308-ОЗ "О денежной выплате при передаче ребенка на воспитание в семью и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области государственными полномочиями Амурской области по предоставлению денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью";

денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, и вознаграждения приемным родителям (родителю), предусмотренных Законом Амурской области от 24 ноября 2008 года № 131-ОЗ "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также о вознаграждении приемным родителям (родителю) в Амурской области";

ежемесячной социальной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренной Законом Амурской области от 5 декабря 2005 года № 99-ОЗ "О социальной поддержке граждан отдельных категорий";

предельного размера возмещения расходов депутата Законодательного Собрания Амурской области, связанных с осуществлением депутатской деятельности, предусмотренных Законом Амурской области от 27 февраля 1995 года № 3-ОЗ "О статусе депутата Законодательного Собрания Амурской области".

При индексации сумм их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Статья 15. Дорожный фонд

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Амурской области на 2022 год в сумме 11 667 570,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 039 791,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 429 014,7 тыс. рублей.

2. Зачислению в дорожный фонд Амурской области подлежат доходы областного бюджета, превышающие прогнозируемый объем доходов фонда: в 2022 году в размере 1 124 086,8 тыс. рублей.

Губернатор Амурской области В.А.Орлов







