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10.12.2021,  
10:06
Текст:  Антон Валагин

Более 40 танков "Армата" передадут в войска после 2023 года

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Поставка танков нового поколения Т-14 "Армата" в российскую армию будет поэтапной. После 2023 года планируется передать более 40 машин.

Фото: Минобороны РФ
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- Государственные испытания "Арматы" продолжаются, в этом году в них включился новый боекомплект к танку. Ожидаем завершения испытаний в 2022 году, более 40 танков "Армата" будут переданы в войска после 2023-го. Т-14 - шаг вперед на десятилетия, переоснащение армии на эту машину будет поэтапным и плавным по мере истечения сроков службы танков прежних поколений, - рассказал "Интерфаксу" первый зампред Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов.

Т-14 - первый отечественный танк, подготовленный к работе в рамках сетецентрической войны. Управление огнем и другими основными функциями автоматизированы, экипаж находится в изолированной бронекапсуле, разработчик машины, Уралвагонзавод не раз заявлял о возможности создания беспилотной версии "Арматы", а также использования созданных для Т-14 разведывательных беспилотников. "Армата" сможет работать и командной машиной, при помощи мощного радара находя и распределяя цели между ведомыми - доработанными Т-90.

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Фото: DefenseWebTV / youtube.com
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