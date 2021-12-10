Распоряжение правительства Челябинской области от 8 декабря 2021 года № 944-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Новости

Путин заявил о продлении временного соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Ирана 14:02
Гаврилов призвал Киев заняться решением сложных вопросов внутри страны 13:58
Андрей Фурсенко поддержал идею сделать Конгресс молодых ученых ежегодным 13:57
Лукашенко: Западные санкции направлены на смену государственного строя 13:52
Путин назвал условие возобновления свободы передвижения по ЕАЭС 13:52
Белоусов допустил новую волну инфляции в России 13:42
Россияне смогут отменять сомнительные банковские операции по биометрии 13:40
Матвиенко: Совфед отклонит поправки в закон об образовании 13:38
В небе над Москвой образовалось гало 13:28
Под Тулой нашли тело пропавшего подполковника Росгвардии 13:26
Посольство РФ в Молдавии выясняет обстоятельства инцидента с Нарочницкой 13:16
Москалькова периодически проверять здоровье людей, владеющих оружием 13:08
В Москве зафиксирован рекорд спроса на вторичное жилье 12:58
Названа причина ДТП, в котором погиб депутат Эвклид Зафиров 12:55
Музею Плевны переданы архивные документы о Русско-турецкой Освободительной войне 12:52
В Хакасии возбудили дело после крушения вертолета Robinson 12:51
В Москве мужчину ударили ножом у входа в метро 12:43
Топ-20 сериалов The Rolling Stone возглавил "Ради всего человечества" 12:38
Сенатор от Крыма: Провокация в Черном море обостряет отношения с Киевом 12:20
В Приангарье создадут карту опасных для детей мест 12:04
Оперштаб: В Москве выявлено 3477 новых случаев COVID-19 11:59
Видео: В США мужчина столкнулся с гигантской солнечной рыбой 11:58
В Москве предложили поднять тарифы на платную парковку 11:52
Около 200 миллионов доз "Спутника V" применили во всем мире 11:48
Мишустин призвал увеличить в России долю ориентированных на экспорт компаний 11:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 декабря 2021 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 8 декабря 2021 года № 944-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Дата подписания 8 декабря 2021 г.
Опубликован 10 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.; 29 июня 2020 г.; 30 июня 2020 г.; 10 июля 2020 г.; 17 июля 2020 г.; 24 июля 2020 г.; 7 августа 2020 г.; 19 августа 2020 г.; 21 августа 2020 г.; 4 сентября 2020 г.; 18 сентября 2020 г.; 28 сентября 2020 г.; 2 октября 2020 г.; 16 октября 2020 г.; 30 октября 2020 г.; 13 ноября 2020 г.; 19 ноября 2020 г.; 25 декабря 2020 г.; 22 января 2021 г.; 1 февраля 2021 г.; 18 февраля 2021 г.; 5 марта 2021 г.; 22 апреля 2021 г.; 4 октября 2021 г.; 21 октября 2021 г.; 3 ноября 2021 г.; 3 декабря 2021 г.) следующие изменения:

1) пункт 2-5 признать утратившим силу;

2) пункт 14-2 признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией