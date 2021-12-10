Эксперт напомнила о льготах и пособии для предпенсионеров

Предпенсионеры имеют право на ряд льгот и гарантий от государства. Об этом агентству "Прайм" напомнила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Среди таких льгот - освобождение от земельного налога на 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, освобождение от налога на квартиру, жилой дом, хозпостройку, гараж или машиноместо. Также предпенсионера могут освободить от транспортного налога.

Люди предпенсионного возраста могут рассчитывать и на пособие по безработице в повышенном размере (в 2022 году его размер составит 12 792 рубля) и на более длительный срок его выплаты.

Эксперт напоминает, что предпенсионный возраст - это период за 5 лет до возраста, дающего право на страховую пенсию. Например, если мужчина должен выйти на пенсию в 61 год, то предпенсионером он будет считаться с 56 лет.

Мужчины и женщины по достижении 60 и 55 лет соответственно могут подать на алименты, если не имеют средств к существованию. Получить содержание они могут от детей, бывших супругов, внуков, братьев, сестер или пасынков и падчериц. Размер алиментов устанавливается по соглашению сторон или судом.

Предпенсионерам также полагаются два дня для прохождения ежегодной бесплатной диспансеризации. Эти два дня работодатель обязан оплатить.

Работодатель не может уволить или отказаться принять на работу предпенсионера. Гражданам от 50 лет и старше полагается бесплатное профессиональное обучение и дополнительное образование.