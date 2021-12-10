Экспортерам упростили процедуру лицензирования продукции двойного назначения

Правительство упростило экспортерам процедуру лицензирования продукции двойного назначения, в отношении которой установлен экспортный контроль, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Процедура полностью оцифрована. С сегодняшнего дня подавать документы, а затем получать лицензию, можно будет в электронном виде", - сказал он на международном экспортном форуме "Сделано в России".

По словам главы кабмина, государство формирует комфортную для компаний экосреду, которая гармонично встроится в их бизнес-процессы: она будет помогать, а не создавать дополнительные трудности, предоставление услуг станет естественным и необременительным. Для таких целей в прошлом году была запущена цифровая платформа "Мой экспорт", напомнил Мишустин.