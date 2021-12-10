Германия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков

Представители немецкого Бундестага проголосовали за введение обязательной вакцинации от коронавируса для медицинских сотрудников. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что законопроект, благодаря которому были внесены поправки в Закон о защите населения от инфекционных заболеваний, был разработан коалицией Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партией и "зелеными". За его принятие проголосовал 571 депутат, 80 проголосовали против, еще 38 членов Бундестага воздержались.

Отмечается, что теперь закон должен быть рассмотрен в Бундесрате.

Данный закон подразумевает, что медицинский персонал, а также работники домов для престарелых и инвалидов должны будут подтвердить прохождение курса вакцинации до середины марта будущего года. Они также могут предоставить справку о перенесенном заболевании.