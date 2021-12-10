Глава РАН: Обновление "Знания" стало одним из главных событий Года науки

Активная работа обновленного общества "Знание" стала одним из главных событий Года науки и технологий, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Это очень важно - доносить научную информацию до, прежде всего, молодежи, до общества, которое сейчас очень щепетильно, оно привыкло к новым методам получения этой информации", - сказал Сергеев, выступая на Конгрессе молодых ученых в парке науки и искусства "Сириус". Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что профессия ученого не предполагает, что он обязательно должен быть хорошим рассказчиком. "Некоторые великие ученые не умеют этого делать, не надо их заставлять", - добавил глава РАН.

Общество "Знание" было образовано в 1947 году. Его начали реорганизовывать весной этого года по инициативе Владимира Путина, которую он озвучил в Послании Федеральному Собранию. Президент РФ тогда призвал перезапустить общество в онлайн-формате и сделать его высокотехнологичной просветительской платформой.

Еще одним важным событием года Сергеев назвал создание Национального центра физики и математики в Сарове.

Всего в конгрессе участвует более трех тысяч молодых ученых, студентов, аспирантов, школьников, победителей грантовых конкурсов, а также ведущие российские ученые, создатели высокотехнологичных предприятий, руководители властных структур. В четверг в Сочи открыли первую региональную студию общества "Знание".