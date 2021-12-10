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Глава РАН: Обновление "Знания" стало одним из главных событий Года науки

10.12.2021 / 16:19
Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ
Активная работа обновленного общества "Знание" стала одним из главных событий Года науки и технологий, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Это очень важно - доносить научную информацию до, прежде всего, молодежи, до общества, которое сейчас очень щепетильно, оно привыкло к новым методам получения этой информации", - сказал Сергеев, выступая на Конгрессе молодых ученых в парке науки и искусства "Сириус". Его слова приводит ТАСС.

Фото: Пресс-служба Российского общества "Знание"
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Он отметил, что профессия ученого не предполагает, что он обязательно должен быть хорошим рассказчиком. "Некоторые великие ученые не умеют этого делать, не надо их заставлять", - добавил глава РАН.

Общество "Знание" было образовано в 1947 году. Его начали реорганизовывать весной этого года по инициативе Владимира Путина, которую он озвучил в Послании Федеральному Собранию. Президент РФ тогда призвал перезапустить общество в онлайн-формате и сделать его высокотехнологичной просветительской платформой.

Еще одним важным событием года Сергеев назвал создание Национального центра физики и математики в Сарове.

Всего в конгрессе участвует более трех тысяч молодых ученых, студентов, аспирантов, школьников, победителей грантовых конкурсов, а также ведущие российские ученые, создатели высокотехнологичных предприятий, руководители властных структур. В четверг в Сочи открыли первую региональную студию общества "Знание".

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Фото: Алексей Майшев/ Фотохост Конгресса молодых ученых/ РИА Новости

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