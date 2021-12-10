Постановление правительства Хабаровского края от 9 декабря 2021 года № 601-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

Правительство края постановляет:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:
1) пункт 9 таблицы 1 признать утратившим силу;
2) в таблице 7:
а) графу 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: "г. Советская Гавань, ул. Пионерская, 12а";
б) дополнить пунктами 5-7 следующего содержания:
3) пункты 1, 52, 91, 109, 115 таблицы 11 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев
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