Юбилейная Национальная Премия бизнес-коммуникаций определила лучших маркетологов 2021 года

9 декабря в Madison состоялась торжественная Церемония награждения V Национальной Премии бизнес-коммуникаций.

По итогам трехэтапного голосования Экспертный совет Премии выявил победителей конкурса этого сезона. Среди обладателей почетных наград: Торговая сеть "Пятёрочка", Hasbro, Kimberly-Clark, Levi's®, LG, Unilever, Volvo Cars Russia.

В этом году НПБК состоялась в пятый раз. Этот юбилейный год отмечен рекордами: в Экспертный совет вошли более 130 профессионалов индустрии.

V НПБК определила 22 первых места, 33 - вторых, 39 - третьих и 24 шорт-листа. Рейтинг лучших маркетологов и маркетинговых практик 2021 года по версии Экспертного совета НПБК уже доступен на официальном сайте Премии.

Валентин Смоляков, генеральный директор Национальной Премии бизнес-коммуникаций: "Мы завершили юбилейный сезон Национальной Премии бизнес-коммуникаций. На протяжении пяти лет подряд Премия и Экспертный совет погружаются в механизм работы индустрии маркетинга и выявляют профессионалов и практики, которые являются локомотивами этой индустрии. И это главная цель НПБК - выявлять и говорить о лучших маркетологах страны!".

Обладателями Гран-При стали:

В конкурсе "Лучшая маркетинговая кампания":

• Volvo Cars Russia/Volvo и Mindshare, OMD Media Direction с кейсом "20 000 тест-драйвов как никогда раньше".

В конкурсе "Лучший маркетолог":

• Усманов Альберт, директор по цифровому маркетингу S8 Capital, обладатель Гран-При и первого места на федеральном этапе в номинации "Услуги для населения";

• Степанова Татьяна, директор по бренду и долгосрочной лояльности сети "Перекрёсток", в номинации "Розничная торговля" (федеральный этап).

За пять лет проект получил более 1270 заявок, в НПБК приняли участие 453 бренда, 63 агентства, было привлечено более 300 экспертов. Также было проведено четыре внутрирегиональных конкурса: в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и дважды в Нижнем Новгороде.

Оргкомитет Премии обратился к Экспертам 2021 года за профессиональным мнением касаемо сильных сторон индустрии бизнес-коммуникаций, маркетинга и рекламы. Также Эксперты рассказали о тенденциях на развитие определенных компетенций у участников и их взаимосвязи с результатом работы.

Национальная Премия бизнес-коммуникаций - это престижная награда за эффективные маркетинговые практики и единственная Премия, осуществляющая качественную оценку эффективности персональных достижений в области бизнес-коммуникаций на протяжении пяти лет.

Ознакомиться с данными независимого Рейтинга лучших маркетологов и лучших практик страны по версии V НПБК можно по ссылке.