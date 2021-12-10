Постановление правительства Республики Калмыкия от 8 декабря 2021 года № 461 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2021 г. № 409-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действий отдельных положений статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Республике Калмыкия на 2022 год в расчете на душу населения 11768 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей, для трудоспособного населения - 12827 (двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь) рублей, пенсионеров - 10120 (десять тысяч сто двадцать) рублей, детей - 11866 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 сентября 2021 г. № 343 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия на 2022 год".

Председатель Правительства Республики Калмыкия Ю.Зайцев







