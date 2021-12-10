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Видео: Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться

Новости
    10.12.2021, 18:20
Текст:   Дмитрий Николаев

Во время совместного с Дрейком концерта в Лос-Анджелесе Уэст несколько раз пропел одну и ту же строчку из песни Runaway: "Мне нужно, чтобы ты прибежала ко мне прямо сейчас". А затем уточнил, что это было обращение к Ким.

Кардашьян подала на развод в феврале этого года. С тех пор Уэст, возможно, с горя сменивший имя на Йе, уже не раз взывал к чувствам возлюбленной, в том числе - в стенах церкви во время службы. Не исключено, что сейчас он снова активизировался на фоне слухов о размолвке Ким с новым бойфрендом - стендап-комиком и звездой "Короля Стейтен-Айленда" Питом Дэвидсоном. Того якобы заметили флиртующим с Майли Сайрус.

Один из самых популярных музыкантов на Планете, миллиардер Канье Уэст некоторое время назад озвучил свои политические амбиции, замахнувшись на пост президента США. Вероятно, столь настойчиво пытаясь вернуть покинувшую его супругу, рэпер просто старается сохранить в глазах потенциальных избирателей репутацию образцового семьянина. Фактор, который может сыграть ключевую роль, особенно - среди консервативной части американского общества.

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