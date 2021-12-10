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10.12.2021,  
15:01
Текст:  Алексей Моисеев

Китайские танки VT-2 впервые заметили в Танзании

Китай начал экспорт основных боевых танков VT-2 в Африку. Две такие боевые машины, раскрашенные в пестрый камуфляж, были замечены в минувший четверг на показе военной техники, посвященном шестидесятилетию независимости Танзании. Их провезли на автомобильных тралах по стадиону крупнейшего города страны - Дар-эс-Салам.
Фото: Global TV Online / youtube.com Фото: Global TV Online / youtube.com
Фото: Global TV Online / youtube.com

VT-2 являются экспортной версией Type 96А. Этот танк участвовал в соревнованиях по Танковому биатлону и в совместных российско-китайских учениях.

Как и на другой тяжелой гусеничной бронетехнике из Поднебесной, в качестве вооружения на нем применена 125-мм гладкоствольная пушка. Это доработанная копия советского орудия, принятого на вооружения в 70-е годы. Имеется автомат заряжания, вмещающий 22 выстрела. Скорострельность составляет восемь выстрелов в минуту. Имеется спаренный 7,62-мм пулемет.

На башне также открыто установлена обслуживаемая командиром 12,7-мм зенитная пулеметная установка.

Прицельное оборудование с тепловизионным каналом дает возможность наводчику-оператору применять вооружение днем и ночью.

Командир может в случае необходимости вести огонь из штатных средств поражения.

Фото: David Stanley / wikimedia.org
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Танк имеет многослойное бронирование передней части корпуса и башни, усиленное модульной динамической защитой.

По некоторым данным, мощность двигателя увеличена до 800 л.с. Максимальная скорость по шоссе может доходить до 65 км/ч. Запас хода по топливу с запасными топливными баками - 600 км. Боевая масса - 42800 кг. Экипаж - 3 человека.

Пока точно неизвестно количество приобретенных VT-2. На вооружении сухопутных войск Танзании находятся 15 средних модернизированных Type 59G, а также 25 легких Type 62 производства КНР и два Type 63A.

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Фото: Пресс-служба ЦВО
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