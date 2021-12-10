Закон Республики Крым от 9 декабря 2021 года № 238-ЗРК/2021 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственным Советом Республики Крым 8 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 27602653,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 26523633,2 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - в сумме 950000,0 тыс. рублей, штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Фондом, - в сумме 129000,0 тыс. рублей, платежей в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с Фондом, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения - в сумме 20,0 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 27602653,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 29204782,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 27975762,8 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - в сумме 1100000,0 тыс. рублей, штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Фондом, - в сумме 129000,0 тыс. рублей, платежей в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с Фондом, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения - в сумме 20,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 30860509,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 29631489,9 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - в сумме 1100000,0 тыс. рублей, штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования, - в сумме 129 000,0 тыс. рублей, платежей в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения - в сумме 20,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 29204782,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 30860509,9 тыс. рублей.

Статья 2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно Приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) в 2022 году согласно Приложению 3 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно Приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормированный страховой запас

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

1) на 2022 год - не более 4289322,8 тыс. рублей;

2) на 2023 год - не более 4580333,6 тыс. рублей;

3) на 2024 год - не более 4718310,8 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Крым путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств;

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в Республике Крым, за пределами территории Республики Крым, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Крым, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций государственной системы здравоохранения на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных Территориальной программой обязательного медицинского страхования Республики Крым, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Республики Крым от 22 декабря 2020 года № 140-ЗРК/2020 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", за исключением средств, подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с частью 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляются Фондом в 2022 году на те же цели, с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

2. Установить, что:

1) доходы, поступившие сверх объема, утвержденного в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, за исключением средств, имеющих целевое назначение, направляются на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Крым с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда;

2) субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх утвержденных настоящим Законом, направляются на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям предоставления субвенции, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон;

3) Фонд вправе перераспределять бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение Фондом своих функций по целевой статье 73 2 01 50930 "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Республике Крым в рамках непрограммного направления деятельности органа управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации", между группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Фонда, с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон;

4) остатки средств, не использованные на 1 января 2022 года и не подлежащие в соответствии с бюджетным законодательством возврату в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, из которых они были предоставлены, направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Фонда в 2022 году.

3. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Крым, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

4. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2022 года в 1,04 раза месячные должностные оклады работникам Фонда.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов







