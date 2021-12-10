МИД РФ: Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США

Власти России готовят ответные меры на возможные будущие санкции со стороны США. Об этом сообщил руководитель Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Санкционная тема, она никуда не ушла, она прочно закрепилась, к сожалению. Мы прорабатываем вместе с ведомствами ответные меры", - заявил Биричевский, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Дипломат добавил, что Москва руководствуется политикой "не навредить своей экономике". "Не навредить нашим производителям и создавать условия для того, чтобы в любых, даже при каких-то серьезных политических разногласиях, оставалось окно для конструктивного взаимодействия", - подчеркнул он.