Модернизированные танки Т-80БВ поступили в береговые войска ТОФ

В береговые войска Тихоокеанского флота поступили более 20 модернизированных танков Т-80БВ. Они должны усилить боевые возможности морской пехоты.

Эшелон с техникой уже прибыл во Владивосток, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. После разгрузки боевые машины в сопровождении военной автоинспекции на специальных тралах доставят по назначению.

Модернизированный Т-80БВ в состоянии двигаться со скоростью более 70 километров в час, проехать без дозаправки 500 километров. Его отличительная особенность - газотурбинная силовая установка, из-за чего бронемашину называют "летающим" танком.

В ВВО добавили, что по десять танков Т-80БВ уже стоят на вооружении камчатского и приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.