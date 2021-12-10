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10.12.2021,  
09:37
Текст:  Светлана Цыганкова

Модернизированные танки Т-80БВ поступили в береговые войска ТОФ

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

В береговые войска Тихоокеанского флота поступили более 20 модернизированных танков Т-80БВ. Они должны усилить боевые возможности морской пехоты.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Эшелон с техникой уже прибыл во Владивосток, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. После разгрузки боевые машины в сопровождении военной автоинспекции на специальных тралах доставят по назначению.

Модернизированный Т-80БВ в состоянии двигаться со скоростью более 70 километров в час, проехать без дозаправки 500 километров. Его отличительная особенность - газотурбинная силовая установка, из-за чего бронемашину называют "летающим" танком.

В ВВО добавили, что по десять танков Т-80БВ уже стоят на вооружении камчатского и приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.

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Фото: DefenseWebTV / youtube.com
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