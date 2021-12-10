Музею Плевны переданы архивные документы о Русско-турецкой Освободительной войне

В день освобождения Плевны в Русско-турецкой войне Российское историческое общество (РИО) передало в музей болгарского города два уникальных архивных документа.

Это телеграмма главнокомандующего Действующей армии великого князя Николая Николаевича Старшего императору Александру Второму о взятии Плевны 28 декабря 1877 года, которая хранилась в Российском государственном военно-историческом архиве. Второе свидетельство героических боев за Балканы - схема сражения под Плевной из того же хранилища.

Накануне стало известно, что Россия и Болгария будут вместе праздновать 150-летие победы над турецкими войсками. Об этом делегация РИО договорилась с вице-президентом республики Болгария госпожой Йотовой.

Справка "РГ"

Каждый год в городе Плевна проходит военный парад в честь освободивших Балканы русских солдат. Церемонией руководит сам президент страны. По традиции, на перевале Шипка возлагают цветы к памятнику, посвященному героям Русско-турецкой Освободительной войны.